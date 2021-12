A PCR tesztelésről hajlamos azt gondolni az ember, hogy a koronavírus járvány hozta magával. Tény pedig, hogy már 1983 óta használja az orvostudomány a PCR technológiát. Bizonyos örökletes betegségek kimutathatóak segítségével, genetikai ujjlenyomat azonosítható vele, de apasági teszteknél és fertőző betegségek esetében is hatékony segítségnek bizonyul. Természetesen a mai korban leginkább a pandémia kapcsán kerül fókuszba a vizsgálat, melyet sokan végeztetnek magánúton.

Az állami rendszerben zajló tesztelés gyorsaságához és hatékonyságához fűzhető némi kétség. Nem véletlen, hogy egyre többen döntenek a magánúton történő tesztelés mellett. Mire érdemes odafigyelni a teszt előtt? Hogyan zajlik maga a vizsgálat? Több dologra is kell figyelned PCR tesztelés előtt. A mintavétel előtt három órával nem szabad enni, inni, de a dohányzás és a rágógumizás is tilos. Amennyiben utazáshoz van szükség a PCR tesztelésre, akkor a vonatkozó 48 vagy 72 órás határidő szem előtt tartása is kiemelt jelentőséggel bír.

Ugyan ma már sokféle COVID-tesztet beszerezhetünk gyógyszertárakban, online patikákban, de a leginkább megbízhatónak a PCR teszt bizonyul. Hivatalosan is ezt fogadják el utazás alkalmával, ezért ha külföldi utat tervezel, akár magáncélból, akár üzleti jelleggel, akkor mindenképpen ebben a megoldásban érdemes gondolkodnod.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az orrból történő mintavételt sokan fájdalmasként vagy legalábbis kellemetlenként írják le. Ma már olyan laboratórium mellett is leteheted voksod, ahol kizárólag garatból vesznek a szakemberek mintát, ez pedig nem jár kellemetlenséggel. A hatósági áras PCR tesztnél már olcsóbbakkal is találkozhatsz, így előzetes időpontfoglalást követően megfizethetőbb áron érhető el a megbízható vizsgálat.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, és ez akkor sincsen másként, ha a társadalmakat napjainkban veszélyeztető világjárványról van szó. Néhány év múlva már valószínűleg többet tudunk majd a vakcinákról, a mutációkról és a gyógymódokról, addig pedig nélkülözhetetlen, hogy időben felismerjük a betegséget, és a kezelés, valamint az elkülönítés mihamarabb megtörténjen. Ebben nyújt segítséget a PCR tesztelés, ami most a korábbiaknál elérhetőbb áron vehető igénybe.