A bankjegyszámláló gépeknek többféle típusával találkozhatunk az elérhető kínálatban. Az állandó használatra, elsősorban irodai körülmények közé javasoltak mellett üzletekben, raktárakban is gyakran találkozni a készülékekkel. A bankoláshoz alkalmas eszközök kifejezetten nagy mennyiségű valuta átváltásához tervezettek. Mindezeken felül léteznek a hordozható bankjegyszámlálók is, amelyek akkumulátorral, mobil irodák esetében kitűnő választásnak bizonyulnak.

A hordozható bankjegyszámláló a megbízhatóság és a kényelem kettőse mellett bankjegy-ellenőrzést is kínál. Használata egyszerűen elsajátítható, s ahol készpénzforgalom van, ott mindenképpen jó szolgálatát tesz. A gép többféle fokozatban is állítható, így akár percenként 1500 bankjegy átszámolására is alkalmas. A bankjegyek valódiságának ellenőrzése mellett napjainkban szintén nem mehetünk el. Már egy kedvező ár-érték arányban kapható eszköz is alkalmas arra, hogy a gyanús, vagy hamis bankjegy észlelésekor megállítsa a számolást, és hangjelzéssel hívja fel a figyelmet arra, hogy valami nincs rendben.

Már a belépő modellek esetében is számos vizsgálat elvégzésére alkalmas funkciókkal lehet találkozni. A NextCash NC-1500 bankjegyszámláló ellenőrzi a méretet, az egymáshoz ragadt bankjegyeket is felismeri. A csupán 2,5 kg-os súly kifejezetten könnyűnek bizonyul, ami egy hordozható eszköz esetén nem elhanyagolható szempont. A Nextcash bankjegyszámláló 12V-os külső tápegységgel rendelkezik, ráadásul az anyaghasználatnál kifejezetten a könnyű összetevőket részesítette a gyártó előnyben. Ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a hordozhatóság nem jár kényelmetlenséggel.

Több telephelyen dolgozol egyszerre? Fontosnak tartod, hogy bármikor nálad legyen a megfelelő pénzszámoló gép? Nem költenél több százezret a megbízhatóan működő készülékre, s akár akkor is magadnál tudnád, ha úton vagy, esetleg a kereskedelmi tevékenységet változó helyszíneken végzed? A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyártó felé támasztott bizalom elsődleges a választásnál, s ezen belül a hordozható készülékek is hozzák a jól ismert minőséget és megbízhatóságot.

Az online rendelés kényelmét kihasználva egyszerűen beszerezheted a munkádat megkönnyítő, megbízható eszközt. A gyártói garancia gyors és szakszerű javításra terjed ki, a diszkrét csomagolásnak köszönhetően pedig a szállító sem fogja tudni, hogy mi van a csomagban.