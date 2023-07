Pénzügyeink, illetve jövőnk tudatos felépítésében mind a nyugdíjbiztosítás, mind pedig az egészségpénztár szerepe hatalmas befolyással bírhat. Ugyanis amikor öngondoskodási formákat választunk, akkor úgy kell megtervezni portfóliónkat, hogy az a legfontosabb pillanatokban kellő támaszt nyújtson számunkra.

Hazánkban az egyik legnagyobb problémát pedig épp a társadalombiztosítási rendszer gyengesége okozza. Ez a struktúra felel az egészségügyi ellátás finanszírozásáért és nyugellátás folyósításáért is, ám a felosztó-kirovó rendszer sajátosságai miatt egyre nagyobb kihívást jelent fenntartása. Ennek oka a népesség folyamatos elöregedése, hiszen ez azt hozza magával, miszerint a csökkenő számú aktív dolgozónak kell eltartania az egyre több nyugdíjast. Ez ebben a formában egy ponton túl már nem fenntartható, ezért elengedhetetlen, hogy saját magunk alapozzuk meg időskori anyagi biztonságunkat. Ám egyáltalán nem mindegy, ezt milyen eszközzel tesszük. Kardinális ugyanis a személyes preferenciáink alapján dönteni. A nyugdíjbiztosítások közül is a nekünk legkedvezőbb konstrukciót érdemes kiválasztani. Tudniillik amennyiben nem így járunk el, akkor szinte biztosan idő előtt felhagyunk majd a takarékoskodással.

A nyugdíjbiztosítás előnyei – milyen szempontok alapján válasszunk csomagot?

Hazánkban számtalan olyan eszköz érhető el, ami lehetőséget ad a passzív éveinkre történő takarékoskodásra, ám ezek közül csak három esetében élhetünk az állami támogatás nyújtotta előnyökkel. Az önkéntes nyugdíjpénztár illetve a nyugdíj-előtakarékossági számla mellett a nyugdíjbiztosítás az, amire adójóváírást kaphatunk, ezzel pedig feltétlen érdemes is élnünk. A biztosítói formának azonban számtalan egyéb előnye is van, nem véletlenül vált az egyik legnépszerűbb megoldássá az elmúlt években. Míg ugyanis a másik két módozat esetében a kifizetés leköveti a nyugdíjkorhatár változást, addig a nyugdíjbiztosítás vonatkozásában ezt a szerződésben rögzítik. Ennek köszönhetően akár idő előtt is hozzáférhetünk pénzünkhöz, ami hatalmas könnyebbséget jelenthet. Emellett ez a konstrukció nem csupán egy megtakarítás, hiszen egy kockázatvállalási szolgáltatást is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy haláleset, vagy rokkantság bekövetkeztekor is megtörténik a kifizetés, ami egy ilyen nehéz helyzetben sorsdöntő befolyással bírhat. A védelem köre ráadásul kiegészítő elemekkel tovább bővíthető, az egyéni igények alapján. Nem elhanyagolható az sem, hogy a stabil biztosítói háttérnek és az államtól való teljes függetlenségnek köszönhetően ez a forma kiemelkedően biztonságosnak tekinthető.

Egészségpénztár – a biztos nyugalom záloga

Ugyanakkor a távoli jövőnk mellett legalább ekkora hangsúlyt kell fektetni a jelenre, azaz egészségünk megóvására is. A nyugellátást érintő problémák mellett ugyanis komoly problémát jelent az egészségügy helyzete is, lévén az állami ellátás túlterhelt és alulfinanszírozott. A magánorvosi szolgáltatások ugyan hathatós segítséget jelentenek, ám ez hosszú távon tetemes kiadással jár, ami gondot okozhat. Egy egészségpénztár segítségével azonban ezt a dilemmát kiküszöbölhetjük. Ez az önkéntes forma immáron több mint 30 éve elérhető Magyarországon, sikere pedig azóta is töretlen. A névre szóló, egyéni számlán összegyűjtött összeg prevenciós, illetve egészségmegőrzési céllal használható fel, emellett pedig 2016 óta önsegélyező szolgáltatások is elérhetők ebben a konstrukcióban. Hatalmas előny, hogy az egészségpénztárak esetében is igénybe vehetjük az adójóváírást, ám arra nagyon ügyeljünk, hogy ez a módozat az évi maximum 150 ezer forintos kereten az önkéntes nyugdíjpénztárral együttesen osztozik. A belépés egyszerű, mindössze egy nyilatkozat kitöltésére van szükség, illetve az ilyenkor esedékes díjtételeket kell csupán megfizetnünk.

Nyugdíjbiztosítás és egészségpénztár – körültekintően válasszunk csomagot

Jól látszik tehát, hogy rövid- és hosszú távon egyaránt hatalmas jelentősége van annak, milyen öngondoskodási megoldások mellett tesszük le a voksunkat. A döntés ugyanakkor nem egyszerű, hiszen ma már óriási választék érhető el a piacon, ezekből pedig olykor embert próbáló feladat kiválasztani a legoptimálisabbat. Az ajánlatok összehasonlítására szerencsére már több egészségpénztár kalkulátor is elérhető. Ugyanígy arra is van lehetőségünk, hogy a nyugdíjbiztosítások legfontosabb jellemzőit párhuzamba állítsuk, ez pedig mindkét forma kapcsán nagy könnyebbséget jelent, hiszen egy kiváló kiindulási pontot kapunk. Ugyanakkor feltétlenül tartsuk szem előtt, hogy sok esetben az apró betűs részek is döntő befolyással bírhatnak, így a konstrukciók pontos ismerete szinte elengedhetetlen. Laikusként ennyi információt azonban szinte lehetetlen egyszerre vizsgálni, ezért egy független pénzügyi szakértő segítsége sorsdöntő lehet. Legyen szó tehát nyugdíjbiztosításról, vagy egészségpénztárról, a legbölcsebb, amit tehetünk az, ha már a tervezés fázisában is kikérjük egy tapasztalt szakember tanácsait.