A napelemes rendszer egy olyan eszköz, amely teljes mértékben megváltoztatta az energiatermelést az XXI. században. Rendkívül hatékony és környezetbarát módszer az elektromos áram megtermelésére, így nem véletlen, hogy már egyre szélesebb körben érhető el kivitelezés, akár Kecskemét térségében is. Napjainkban azonban egyáltalán nem nehéz hozzájutni a rendszerhez, így egy olyan lehetőségről van szó, amelyhez bárki könnyedén hozzájuthat. Lássuk, hogy milyen napelem gyártó cég vállal beszerelést!

Milyen előnyei vannak a napelem rendszer kiépítésének Kecskeméten?

Sokszor merül fel az embernek az a kérdés, hogy vajon hosszabb távon is megéri-e napelem rendszert telepíteni. A válasz általában nagyon egyszerű, hiszen nemcsak a pénztárcánkra van jó hatással, hanem bizony a környezetre is. Egy jól megtervezett rendszer biztosítani tudja egy háztartás teljes energiaszükségletét, mindezt úgy, hogy lecsökkenti a villanyszámlát, amitől így örökre búcsút vehetünk. Egy hagyományosan telepített változat akár 30-40 évig is üzemelni, az ára azonban alig 10 év alatt térül meg.

Ebből következik, hogy mindegy, hogy állami támogatást vagy hitelt veszünk igénybe, a napelemes rendszer telepítése garantáltan megéri. Ezekkel olyan helyeken lehet áramot termelni, ahol nincs biztosítva hálózati ellátás, ez pedig hatalmas szabadságot biztosít az ember számára. Szerencsére az ST Solar napelem gyártó cég Kecskeméten is vállalja a napelem rendszerek telepítését, így az ország ezen területén ugyanúgy lehetőségünk van minőségi és jól megtervezett megújuló eszközt választani.

Hogyan zajlik a napelemes rendszer tervezése a cég által?

Az ST Solar egy rendkívül megbízható és igényes munkát végző vállalat. Velük megéri felvenni a kapcsolatot, akik azonnal tartanak egy helyszíni szemlét az otthonunkban. Ennek során a szakember megvizsgálja a tető szerkezetét, a nagyságát, a tájolását, a dőlésszöget, illetve az elektromos rendszerünket. Nem minden felületre helyezhetőek fel panelek, ami miatt néhány esetben ki kell cserélni a tetőt. Szerencsére azonban a legtöbb ingatlannál nincsen ilyen probléma, így a kivitelezés viszonylag rövid idő alatt lezajlik.

Emellett természetesen számos egyéb szempontot is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a napelemes rendszer maximális hatékonysággal működjön. Amennyiben gond adódna, akkor sem kell aggódni, hiszen a munkatársak mindenképpen megpróbálják megtalálni a tökéletes megoldást. Egyes helyeken még a melléképületek teteje is bevonható a folyamatba, de bevett szokássá vált a földre telepített napelemes rendszerek is.

A napelemes rendszer lelkének számító inverterek

Nem elhanyagolható szempont az inverter fajtája sem, hiszen ezekből létezik kisebb és nagyobb változat, illetve olyan, amely belső felhasználásra vagy pedig hálózati felhasználásra alkalmas. A Fronius bárhol bevethető verzió, amely megbízható társ a mindennapok során. A gyártó ideális választás, ha megbízható és könnyen szervizelhető készüléket keresünk.

Másik remek megoldást a SolarEdge jelentheti, amely egy szintén prémium minőséget képviselő márka. Ezeknél a daraboknál a gyártó lehetővé teszi a panelek nyomon követését, amely jobb rendszerfelügyeletet jelent. Fontos szempont továbbá a 12 év garancia, ami az optimalizálók esetében 25 évet jelent. Ez a jelenlegi piacon a legbiztonságosabb konstrukció.

Mit tegyünk, ha még nincsen napelemünk?

Ahogy már említettük, először mindenképpen fel kell venni egy megbízható céggel a kapcsolatot, amely Kecskemét és környékén lehet az ST Solar. Amennyiben nincsen miből finanszírozni a beruházást, abban az esetben nem árt folyamatosan figyelni az aktuális pályázatokat, az állami támogatásokat, hiszen ezekkel sokkal többeknek adódik lehetősége megkönnyíteni a család életét. Mivel egy 20-30 évre tervezett rendszerről beszélünk, nagyon nem mindegy, hogy kire bízzuk a kivitelezést, fontos szempont a tapasztalat, illetve a referencia megléte. Szerencsére az ST Solar elve, hogy olyan munkát adjanak ki a kezeik közül, amellyel ők maguk is elégedettek.

Nem árt azonban több helyről is ajánlatot kérni, hiszen így könnyebben feltérképezhetjük a terepet, megnézhetjük azt, hogy milyen lehetőségeink vannak jelenleg a piacon. Mivel rengeteg kivitelezővel találkozhatunk, így nagyon nem mindegy, hogy végül kire esik a választásunk.