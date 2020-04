Kevés bosszantóbb dolog létezik, mint mikor végre birtokba vesszük újonnan megvásárolt otthonunkat, vagy épp albérletünket, és csak ekkor vesszük csak észre, hogy a falakon itt-ott penészfoltok vannak. Sajnálatos módon a különböző helyeken megjelenő penészes pontok arról árulkodnak, hogy az ingatlanban nem megfelelő a páratartalom. Amikor a falakon vizes pöttyöket észlelünk, biztosak lehetünk abban, hogy a lakásunkban, házunkban magas a páratartalom. Természetesen lehet próbálkozni ilyenkor a világhálón is fellelhető házi praktikákkal, ám hosszútávon az nyújthat majd csak megfelelő megoldást, ha páramentesítő készüléket vásárolunk otthonunk számára.

Mik a páramentesítő készülék előnyei? Nem kell megijedni nagyon és egyből rémeket látni, ha vízfoltok, vagy penészfoltok jelentek meg a házunkon belül, hiszen a mai modern technológiának hála megoldhatjuk az ilyen jellegű problémát a párátlanító készülékek használatával. Talán hihetetlennek hangzik, de elég lehet egy megfelelő teljesítményű páramentesítő gépet vásárolnunk, és egy átlagos lakáson, házon belül könnyen orvosolhatja a magas páratartalmat. Megdöbbentő lesz látni, hogy néhány nap leforgása alatt mennyi vizet gyűjt össze a tartályában. Ez a hagyományos trükknek tekinthető só kihelyezésével esélytelen lenne. Amennyiben folyamatosan megy a párátlanító, rövid időn belül összegyűjtheti a felesleges párát, ám arra mindig figyelni kell majd, hogy gyakran szellőztessünk továbbra is, optimális hőfokot biztosítsunk az egész otthonunkba, és kezeljük penészirtóval a megjelent foltokat, pöttyöket.

Érdemes olyan helyen megvásárolni a pármentesítőt, ahol véleményeket is olvashatunk a korábbi vásárlóktól a készülékről, így tisztában lehetünk majd az adott gép minden előnyével és hátrányával is. Vegyük figyelembe, hogy mekkora teljesítményű a gép, mekkora területet képes ezáltal párátlanítani, mekkora az energiafogyasztása, és azt is, hogy mekkora a zajszintje. Sokaknak gondot okoz kezdetben még a halk zúgása is, ám idővel hozzálehet szokni, és igaz lehet a mondás, mely szerint “valamit valamiért”. Mekkora a normálisnak tekinthető páratartalom? Amennyiben az érték 40 és 60 százalék között mozog, akkor nem kell aggódnunk. Abban az esetben, ha már ez fölötti értéket mérünk, érdemes elgondolni a párátlanító készülék vásárlásán. Célszerű a minőséget az ár elé helyezni, hiszen hosszú évekre is egészségessé tehetjük lakhóhelyünket egy hatékonyan működő készülék megvásárlásával.

Ne feledd, mindig az egészséget tartsd szem előtt, hiszen hosszútávon nagyon sokat árthat szervezetünknek, ha párás és penészes falak között élünk. Célszerű rendszeresen ellenőrizni a falakt, és az ilyen téren leggyengébb pontnak számító sarkokat is, és ha gondot észlelünk, gyorsan megtenni az első lépést az egészségünk megőrzése érdekében.