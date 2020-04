A mai modern világban egyre többen használják napi szinten az elektronikus kütyüjüket. Nem is lenne ezzel baj, de sajnálatos módon olyan helyzetekben is sokan inkább a mobiljukat, vagy a tabletjüket választják, amikor lehetőség lenne arra, hogy együtt legyenek, beszélgessenek szeretteikkel. A fiatalok zömét is már leginkább csak ezek az eszközök hozzák lázba, ami valljuk be, azért nem csak teljesen az ő hibájuk. Egyrészt szinte társadalmi elvárás az ő generációjukon belül az, hogy legyen saját telefonjuk, táblagépük, vagy laptopjuk. Másrészt az sem elhanyagolható tény, és a védelmük mellett szól, hogy a szülők adják a kezükbe eszeket az eszközöket, ráadásul egyre korábban. Így fenn áll a veszélye annak, hogy lassan eljutunk addig, amikor már nem tudnak majd a mai gyerekek, kamaszok értékelni olyan szórakozási lehetőségeket, mint amit például egy társasjáték okozhat.

Az idősebb korosztály viszont még biztos emlékszik arra, hogy mekkora harcok mentek azon, hogy a klasszikusnak számító “Gazdálkodj okosan”-ban ki bír előbb lakást venni, ki húzza ki a legjobb szerencsekártyát, vagy épp ki bírunk-e szabadulni egy mezőről hatos vagy egyes dobással. Érdemes megmutatnunk, mekkora élmény lehet egy társasjáték est, hiszen ha jó a játék és a társaság, akkor az élményekkel és a nevetéssel gazdag szórakozás garantált lehet. A piacon már rengeteg újfajta, izgalmas játékot lehet találni.

Vannak hagyományosnak tekinthető társasok, melyekben leginkább a szerencsén múlik, hányast dobunk, ezáltal mikor tudunk beérni a célba. Gyerekeknek ezek a típusok ideális választások lehetnek, hogy megszeressék ezt a fajta a játéktevékenységet. Kicsit izgalmasabbak azok a társasok, hol már gondolkodni is kell, a nehezített szabályok végett, hogy győzni tudjunk. A lényeg azonban az ilyen társasjátékoknál az egyén győzelme. Biztos van mindenkinek a barátai, vagy a családtagjai között olyan, aki nehezen tud veszíteni. Velük érdemes lehet kipróbálni valami új féle játékot!

Ez az újdonság a kooperatív társas lehet. Itt már nem az lesz a játék lényege, hogy egy valaki nyerjen, itt bizony csapatban kell dolgozni. Egy magasztos cél érdekeben -ami lehet akár a világ megmentése is- össze kell fogni a játékosoknak, és egy közös stratégiát kidolgozni annak érdekében, hogy sikerrel zárhassák a játékot. Rengeteg féle kooperációs játékot lehet már manapság találni a boltokban és akár az online webshopokban is. Célszerű olyan helyről vásárolni, ahol a játékoknak le van írva röviden a szabálya, és még véleményeket is olvashatunk róluk a korábbi vásárlóktól. Ne felejtsük el, hogy egy társasjáték is lehet remek szórakozás az egész család számára!