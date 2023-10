A konzolok nem véletlen örvendenek hatalmas népszerűségnek a játékrajongók körében. Az újdonságok mellett azonban az előző generációs megoldások is egyfajta megoldást kínálnak, sőt, akár használtan is hozzájuthatunk új kedvencünkhöz. Az Xbox és a PlayStation küzdelméből valószínűleg soha nem fog egyik vagy másik nyertesként kikerülni, hiszen nagyjából ár és minőség tekintetében is egyformán elégedett lehetsz a kapottakkal. A legújabb játékok gond nélküli futtatásához a PC-t folyamatosan a megjelenő szoftverek követelményéhez kellene igazítani, ám a konzolok egyik előnye éppen abban rejlik, hogy az adott generációra kiadott játékok zökkenőmentesen futnak és elképesztő látványvilágukkal varázsolnak el. Valamikor a 2000-es évek elején a PS2 volt a népszerűbb, ám az Xbox 360 feladta a leckét akkoriban.

Az Xbox One és a PS4 esetében elmondható, hogy mindkettő hasonló jellemzőkkel rendelkezik, és rendszerint a márkahűség szokott döntő lenni a választáskor. Természetesen vannak tényezők, amelyek befolyásolják a játék-élményt. Nem mindegy, hogy milyen tv képernyőn lesz szép a grafika, vagy a Pro, Slim, X-re ruháznál be, esetleg az alapverziónál maradnál. A hobbi játékosok rendszerint az árak alapján döntenek, de ha komoly streamerként nézelődsz a piacon, akkor egyéb szempontokat is érdemes figyelembe venni.

A PS4 a grafika és a teljesítmény függvényében rendszerint veri konzoltársát. Míg a Twich-nek történő streameléshez mindkét konzol alkalmas, addig a PS4 esetében YouTube-ra is lehetséges ez. Játékos csatornával rendelkezőknél ez mindenképpen fontos szempont lehet. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ha az online szolgáltatások kerülnek górcső alá, akkor az Xbox nyeri a versenyt. A Microsoft Xbox Live Gold és a Sony PlayStation Plus online szolgáltatása a multiplayer módhoz egyaránt szükséges, de a stabilitás tekintetében az Xbox jobban teljesít. Ilyen esetben valószínűleg az Xbox One konzol lesz számodra a jobb választás.

Fedezd fel a konzolok használatával történő játékélményt, oszd meg barátaiddal azt! Akár a használtan elérhető készülékek és kiegészítők között is érdemes körülnézni, ha kedvezőbb áron jutnál hozzá új kedvencedhez.