Érdekelnek az alternatív gyógymódok? Szeretnél többet megtudni azokról a megoldásokról, melyek gyógyszermentesen járulnak hozzá testi és lelki egészséged megőrzéséhez? A távol-keleti módszerek minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvendenek, s ezek közül egy a Shiatsu masszázs. A preventív és kiegészítő terápiás módszer Japánból ered, és kiváló eredményekkel alkalmazható a testi és a lelki eredetű problémák kezelésében- akár szakorvosi kezelés kiegészítéseként is.

Ha még soha nem hallottál erről a módszerről, akkor mindenképp érdemes szétnézned ezen a shiatsu weboldalon. A távol-keleti gyógymódok gyakran a szervezetünkben zajló energiaáramlást blokkoló tényezőkre vezetik vissza a megjelenő egészségügyi gondokat. Ha zavar keletkezik az energiák áramlásában, akkor a szervezet megbetegedéssel reagál. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a test és a lélek komplex egészként funkcionál. Talán már Te is megtapasztaltad, hogy ha mentálisan, pszichésen nem érzed jól magad, akkor a betegségek is gyorsabban megtalálnak. Igaz ez fordítva is, hiszen a testi állapotunk egyértelműen befolyásolja azt, hogy miként érezzük magunkat.

A Shiatsu masszázs is abban igyekszik segítséget nyújtani, hogy sikerüljön megtalálni azt a kényes egyensúlyt, amely a testi és lelki egészséget egyszerre jellemzi. A mai kor embere minden korábbinál gyakrabban találkozik a mindennapi stressz jelenségével. Ha ez folyamatosan jelen van az életben, akkor bizony előbb vagy utóbb pszichés, pszichoszomatikus vagy akár testi megbetegedések is jelentkezhetnek. A megfelelő távol-keleti módszer segítségével ennek elejét lehet venni, de a már kialakult panaszok is enyhíthetőek anélkül, hogy gyógyszerekkel kellene tömnöd magad.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy vannak olyan megbetegedések, melyek esetében a hagyományos orvostudomány kínálhat elsősorban megoldást. Jó hír viszont, hogy például a Shiatsu masszázs segítségével sokat lehet tenni annak érdekében, hogy a kezelés eredményesebb, a gyógyulás gyorsabb és zökkenőmentes legyen.

A Shiatsu masszázs aktív szerepet kaphat abban, hogy a betegnek sikerüljön visszatalálnia önmagához. Az aktuális helyzetben minden korábbinál nagyobb hangsúly helyeződik arra, hogy sikerüljön megőrizni a pszichés és testi egészséget. Ismerd meg a Shiatsu masszázsban rejlő lehetőségeket!