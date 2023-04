A könyv ma is értékkel bír, és nem csak a szó átvitt értelmében. A könyvolvasók világában az olvasás színtere is nagyrészt áttevődött az elektronikus térre, mégis sokan vannak, akik kedvelik a papír illatát, a kézben fogható könyveket, a lapozgatás örömét. Van az a helyzet azonban, amikor már túl sok könyv kap helyet a lakásban, és csak azokat tartaná meg az ember, amelyek valóban közel állnak a szívéhez.

Régi könyvek eladása akár azonnal

A könyvek a vásárláson túl hagyaték útján is tulajdonba kerülhetnek, s ilyenkor bizony megfontolandó, hogy a helykihasználás végett mi maradjon ténylegesen. A Diófa Antikvárium például akár már aznap is fel tudja vásárolni a régi könyveidet. A helyszínre érkező szakember felméri, hogy milyen kötetekről van szó, mennyit érnek azok, és akár azonnal el is tudja szállítani az eladásra kívánt darabokat.

Tájékozódj online!

Akár fényképpel ellátott üzenetben is érdeklődhetsz arról, hogy mire számíthatsz, ha értékesíteni szeretnéd a hagyatékot, vagy esetleg saját könyvtárad egy részétől szabadulnál meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a költözés alkalmával sokan mérlegelik, mit vinnének magukkal az új élettérbe, és az évek, évtizedek alatt felhalmozódott könyvek is ennek tárgyát képezik. A zsúfoltság, és a ténylegesen nem szeretett tárgyak nyomasztó hangulatot okoznak, és a stresszfaktorként számon tarthatók. Érdemes tehát átgondolni, hogy mely könyveid szereted igazán, és melyek foglalják csak a helyet.

Szakember segít a felbecsülés folyamatában

Könyv értékesítés alkalmával az állapot, a kiadás éve, az író, a tartalom egyaránt fontos szerephez jutnak. A különleges, régi darabok rendszerint többet érnek, mint a jelenlegi bestsellerek, de minden esetben egyedileg érdemes kikérni a szakember véleményét, akár online kapcsolatfelvétel és fényképek útján.

Az olvasás újra divatos lett, ám a könyvek szerelmesei nem csupán ezért nyúlnak az aktuálisan olvasott kötet után. A mai rohanó világból egyfajta kiszakadást kínálnak az olvasmányok, tanítanak, új szemléletet mutatnak, átgondolásra késztetnek, vagy egyszerűen csak új energiákkal töltenek fel.