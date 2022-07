A fehérjeporok használata, azok összetétele, és alapvetően az általuk nyújtott élmény nagyot változott az elmúlt évtizedekben. Az egykor elérhető tojásfehérje-típusú megoldások helyett ma már ízesített, könnyen oldódó, akár desszertként is remek választásnak bizonyuló készítményeket vásárolhatunk. De miért fontos a fehérje fogyasztásának ilyen módon történő megtámogatása? Mikor érdemes elfogyasztani a napi mennyiséget? Milyen további előnyei vannak annak, ha a makroelem ilyen formában is bejut a szervezetbe?

A fehérje az egész szervezet építőkövei közé tartozik. Tápanyagként szolgál, gyorsítja az anyagcserét, ami nélkülözhetetlen a testsúly csökkentésének időszakában. Biztosítja a megfelelő pH-értéket, de a hormonális rendszer működésében és a szellemi teljesítőképesség megőrzésében is fontos szerepet tölt be. Sokan kifejezetten az életmódváltás megtámogatására választják a fehérjeporokat, ezek ugyanis segítenek abban, hogy ne izomból veszítsünk testtömeget.

Az Intenset szerint több mindentől is függ, hogy mikor érdemes fehérjeport innod. A napi adag egyenletes elosztása azért fontos, mert egyszerre nem képes megemészteni azt a szervezet. A reggeli fehérje remek választás, de az edzést követően, a regenerálódást elősegítve is javasolt a kedvenc ízedből egy adag elfogyasztása. Ha este éhesnek érzed magad, akkor is a fehérje shake a jó döntés, ezzel biztosan nem lőhetsz mellé, ellenben a nasikkal és a hűtőben megtalálható egyéb, gyorsan felfalható finomságokkal.

Amikor megiszod az aktuális fehérjédet, az emésztőrendszer aminosavakká bontja a komplex fehérjemolekulákat. Ezek jutnak el a sejtekhez és gondoskodnak az izomsejtek regenerálásáról, de az idegsejtek, a porcok egyaránt meghálálják az ilyen irányú odafigyelést. Alapvetően érdemes tehát tudni, hogy a fehérjeporok használata akkor is elősegíti szervezeted optimális működését, ha nem sportolsz, csak szeretnéd a legjobbat kihozni magadból. Mivel minimális kalóriabevitelt jelent, ezért az ideális súly elérésében, valamint annak megteremtésében is hasznos segítőtársnak bizonyul.

Az általa biztosított energiának köszönhetően egy-egy étkezés is kihagyható fogyasztásával. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje elmaradásával hiánybetegségek alakulhatnak ki, de az izomvesztés, a hajhullás, vagy a különféle bőrproblémák is jelentkezhetnek.