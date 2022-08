Az online pénztárgépek egyre elterjedtebbek a kereskedők körében és ez nem véletlenül van így. A versenyhelyzet hatékonyabb lett, egyenlőbb feltételekkel indul minden szereplő, aki a piacon megtalálható. Nem kell attól tartani, hogy mit lép a konkurens üzlet, hogy ők mit és hogyan csinálnak. A pénztárgép kommunikál a NAV-val, így ez egy hatalmas előny, hiszen sokkal több idő marad arra, hogy a vásárlókra figyeljük. Lássuk, hogyan zajlik az online pénztárgépek bevezetésének folyamata.

Miért éri meg online pénztárgépet használni?

A cmo.hu linkre kattintva további hasznos információkat olvashat az online pénztárgépek használatáról. Innen kiderül, hogy több termékcsalád közül válogathatsz, így lehetőséged van elgondolkodni, hogy mennyire könnyen kezelhető és mekkora eszközre van szükséged. Az egyik ilyen a CashBox, a másik pedig a Fiscat kollekció. Mindegyiket egyszerű alkalmazás és kompakt méret jellemzi, ami mellé nagy tudás társul. Mind a két típus bizonyított már a piacon, hiszen mind a megbízhatóságuk, mind pedig a tartósságuk igen kedvező.

Az itteni hagyományos asztali pénztárgépeket fix hellyel rendelkező cégeknek ajánlják, azonban lehetőség van mobil eszköz igénylésére. Ez sokkal nagyon rugalmasságot ad a vállalkozás számára, hiszen például egy étteremben praktikus megoldás lehet egy ilyen készülék. Emellett jó választás mozgó boltokban, ahol a berendezés megkönnyíti a nyugtaadási kötelezettséget. Mindegyik kivitel megfelel a NAV által előírtaknak, emellett könnyű bennük a papírcsere, illetve nagy kijelzővel és háttérvilágítással rendelkeznek.

Az online pénztárgépek előnyei és bevezetésük

Minden kereskedő tulajdonában lévő pénztárgép ugyanúgy kommunikál a NAV-val mint bárki más. Pozitívan befolyásolja a gazdaságot, hiszen mindenkit érint az egész országban. Az eladónak megkönnyíti a mindennapos számlázást, a vásárló számára pedig gyorsabb és hatékonyabb fizetési lehetőséget biztosít. Az online eszközök óta nincsen szükség a nyugták gyűjtögetésére, hiszen az korábban macerás volt, főleg az őrzésük. Több pénz áramlik be a költségvetésbe, ami fontos, hiszen nemzetgazdasági szempontból kedvezően hat mindenkire.

Manapság már havi pár ezer forintért lehet örök garanciás gépeket bérelni, de természetesen nem feledkeztek meg azokról sem, akik inkább vásárolnának egyet. Az online készülékek által sokkal tervezhetőbbé váltak a költségek, nagyobb biztonságot adnak, hiszen azonnali csere lehetőségünk van.

Üzembe helyezés

Ahogy, hogy beüzemeld, nem kell mást tenned, mint neked vagy a könyvelődnek az ügyfélkapun keresztül elektronikusan igényelni egy üzembehelyezési kódot. Ha ez megvan, akkor csak ki kell választani a megfelelő eszközt a kínálatból. Fontos azonban, hogy mindenképpen a jóra kattintsunk, hiszen nem minden gépnek van forgalomba hozatali engedélye.

Ezt követően, ha minden, akkor fel kell venni a kapcsolatot a forgalmazóval. Meg kell tudni, hogy a vételár mellett milyen járulékos költségek vannak a vásárlás folyamán. Léteznek havi kommunikációs, beüzemelési és egyéb szolgáltatási díjak egyaránt. Ha sikerült mindezt megvalósítani, akkor megkötődik az adásvételi szerződés, majd a NAV műszerésze beüzemeli az eszközt.

Milyen árakon lehet bérelni pénztárgépet?

Ha nem szeretnél vagy nincsen lehetőséget egyszerre nagyobb összeget fizetni egy új készülékre, akkor érdemes elgondolkodnod a bérlésen. Ezáltal ugyanis mind SoftPOS, mint QR kódos fizetési opciót választhatsz, így megtalálhatod a vállalkozásodhoz legjobban passzoló megoldást.

A legkedvezőbb talán a BEST gép bérlése, amely örök garanciával rendelkezik és mindössze 4.990 Ft+áfa/hó díjat kell érteni fizetni. Az asztali készülék 12 hónapos hűségidővel vehető igénybe, így kezdő vállalkozóként nagy előny lehet, ha nem kell azonnal egy nagyobb összeget kifizetned egy új berendezésre. A 30.000 Ft kaukcióra azért van szükség, hogy a cég biztosítsa magát. Megoldás jelenthet azonban a START csomag is, amit ennél is kedvezőbb áron vehetsz igénybe. A 2.490 Ft+áfa/hó díj ellenében 36 hónap hűségidőt várnak, ráadásul 6 hónap után akár meg is vásárolhatod azt. Ha viszont hordozhatóra lenne szükséged, akkor a START Mobil lesz a megfelelő a vállalkozásod számára. Ez sem drágább, hiszen nincs 3.000 Forint, viszont így sokkal rugalmasabban kezelheted a pénzügyeket.