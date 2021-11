A Zeppelin márkáról sokaknak azok a hatalmas léghajók jutnak eszükbe, melyek egykor közlekedtek. Az elnevezés ugyan azonos, de a kínált minőség egészen más színvonalat képvisel. Kapcsolat azonban továbbra is maradt a repülés és a karórák világa között, hiszen a márka egyes modelljeit léghajó modellekről nevezte el. Tipikusan ilyen az LZ 129 Hindenburg.

Maga a márka egyébként az 1900-as évre visszanyúló történettel rendelkezik. Az akkori léghajók helyett 2002-ben már az óragyártás területén tevékenykedő céget fémjelzett a Zeppelin. A márka és a pilóta órák gyártása a mai napig nagy népszerűségnek örvend. A számlapokra egyértelműen a retro design jellemző, de ez prémium minőséggel társul. Az akkumulátoros és automatikus óraszerkezet egyaránt megtalálható a márka ajánlatai között, mint ahogyan a rozsdamentes acél és a bőrből készült szíjak is elérhetőek a Zeppelintől.

Elérhető árszínvonaltól a prémium kategóriáig

A Zeppelin gondol azokra, akik elérhető árkategóriás karórát keresnek, és a jól ismert kronográfos számlapok szerelmesei. Persze azok is megtalálhatják számításukat a Zeppelinnél, akik a közel milliós nagyságrendet is hajlandóak kifizetni egy valóban tradicionális múltra visszatekintő márkáért. Alapvetően azoknak a gyártóknak kedvez a piac, akik többféle árkategóriában is kínálják karóráikat. A hétköznapi használatra órát kereső, bérből és fizetésből élők inkább választanak az olcsóbb kategóriából. A karórák igazi szerelmesei, a különlegességek rajongói viszont sajátos megjelenéssel és luxuskategóriás karórákkal szintén találkozhatnak a márka jóvoltából.

A Zeppelin karórák designja magáért beszél. Egyszerre idézik a régmúlt korokat, de ugyanakkor mindazokat a pozitívumokat tudják, melyek a modern kor embere számára nélkülözhetetlen. Mindehhez megbízhatóság és akár luxus is társulhat. Bár a márka alapvetően ugyanazt a design-t részesíti előnyben, mégis jelentős különbségek adódhatnak modelljei között. A klasszikus fazonokat előnyben részesítők éppen úgy megtalálhatják számításukat ajánlatai között, mint azok, akik valóban egy időutazásban vennének részt, s megjelenésükben ennek értékét közvetítenék.

Stílus, ami kiállta az idő próbáját

Ki mondta, hogy a régi nem jó? Sőt! Vannak olyan márkák és gyártmányok, melyek esetében kifejezetten a jól bevált minőség és stílus a nyerő. A Zeppelin ezt pontosan tudja, s ennek tudatában lép piacra újabb és újabb modelljeivel. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy sokan kifejezetten azt a stílust keresik, mely kiállta az idő próbáját, és a napjainkban megszokott, trendi megoldásoktól is eltér. A különlegesség egyszerre érték és az önkifejezés módja is.

Német minőség és megbízhatóság

A híres német minőség már sok helyen bizonyított.A BMW például speciális hegyi kerékpárokkal is megjelent már a piacon, de az autós kínálat is folyamatosan bizonyít a saját területén. Akkor is garantált minőséget kaphatunk, ha a német karórák piacán nézelődünk. A Zeppelin tökéletes példa arra, hogyan társul egy régóta ismert márka egyfajta életérzéssel és a hozzá kapcsolódó stílusos design-nal. Nem véletlen, hogy a márka karórái szinte összetéveszthetetlenek más gyártók kiegészítőivel. Éppen ez az, amit a mai kor embere gyakran keres.

Múlt és jelen találkozása

Szeretünk különbözni, elrugaszkodni az egyen-megoldásoktól, és megjelenésünkben is szívesen megmutatjuk személyiségünket. A divat világa részben erre is épít. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani a fenntarthatóságot és az időtálló minőséget is. Vannak dolgok, melyeket nem szívesen cserélgetnénk évente. Ragaszkodunk hozzájuk és életünk részévé válnak. Ezért várjuk el a karóráktól, hogy prémium minőséget képviseljenek akkor is, ha egy-egy márka alsóbb árkategóriájáról van szó. A Zeppelin egyfajta életstílust teremtett azzal, hogy a repülős órák sajátos megjelenését varázsolta napjaink trendjei közé.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a kiegészítők, karórák örvendenek a legnagyobb népszerűségnek, melyek a karóra használatának retro érzésvilágát társítják a korszerűséggel és a megbízhatósággal. A design tekintetében kifogástalan Zeppelin karórák ideális választásnak bizonyulnak mindazok számára, akik közel érzik magukhoz a hagyományos értékeket, rajonganak a régi stílusú darabokért, de ugyanakkor elvárják a pénzükért a megbízható minőséget. A Zeppelin modellek barna bőrszíjjal társítva egészen exkluzív megjelenést kölcsönöznek viselőiknek, de például a kék számlap is remekül társul a klasszikus stílusú óraszíjakhoz.