A konyhakés egyetlen háztartásból sem hiányozhat. A legjobb, ha több típus is rendelkezésre áll, hiszen az eltérő feladatokhoz más és más késre lehet szükség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran még a sokat látott háziasszonyok is bizonytalanul állnak hozzá az ideális kés megtalálásához. Cikkünkben annak járunk utána, hogyan érdemes kést választani, milyen tulajdonságokat célszerű szem előtt tartani.

Vásárlás előtt célszerű átgondolni, hogy mire szeretnénk majd használni a kést. A minőségről és vele együtt az árkategóriáról is megéri konkrét elképzeléssel rendelkezni, így már könnyebben szűrhető a minden korábbinál szélesebb kínálat. A különböző típusú konyhakések összehasonlításában rengeteget tud segíteni az olyan webshopok, mint például az Ez Kés webáruház.

A kés alapvetően nyélből és pengéből áll. Mindkettő figyelmet érdemel. Rendszerint az acél minősége, a penge és a nyél közötti egyensúly, a kés fogása, valamint a nyél minősége befolyásolják azt, hogy mennyire mélyen kell a zsebbe nyúlni. Természetesen elsődleges a funkcionalitás, de az ergonomikus tulajdonságok mellett sem mehetünk el, már csak biztonsági szempontok miatt sem.

Minél szélesebb pengéje van a késnek, annál alkalmasabb zöldségek, gyümölcsök aprításához, szeleteléséhez. A keskeny pengéjű kések inkább nyers húsokhoz, halakhoz ideálisak. Kitűnő szolgálatot tesznek az univerzális típusok, melyek egyaránt alkalmasak minden alapanyaghoz. A szakértők azonban azon az állásponton vannak, hogy a konyhaművészet az alapanyagok könnyű és célirányos előkészítéséről is szól, ezért hasznos, ha a célnak megfelelő kések lapulnak a fiókban.

Az élesség beállítása nem bizonyul túl nagy kihívásnak, hiszen olcsón beszerezhetünk késélezőt. Arra viszont figyeljünk, hogy a vékonyabb pengével rendelkező késeket óvatosan élezzük, ellenkező esetben minőségük is láthatja kárát a dolognak. S hogy milyen késeket érdemes mindenképpen beszerezni, ha egy alap készlettel szeretnénk rendelkezni? Az úgynevezett szakácskés a maga 20 cm-es pengéjével hús és zöldség, gyümölcs esetében egyaránt ideális. A recés, kenyérvágó kés pékáruhoz, vagy például olyan viaszos héjú alapanyagokhoz is megfelelő, mint az alma vagy a paradicsom. Húsokhoz és halakhoz a vékony pengéjű kés nélkülözhetetlen, így ezt is tedd kosaradba vásárlás során!