Az őszi és a tavaszi hónapokban még inkább szembesülhetünk a ritkuló haj problémájával. De mitől alakulhat ki és mi lehet rá a megoldás? Olvasd el cikkünkben! A haj ritkulása férfiaknak és nőknek egyaránt megnehezítheti a mindennapjait. Elmondható, hogy átlagosan 100.000 hajszálunk van, amelyekből nagyságrendileg 100-at vesztünk el egy átlagos napon. Ha azonban a hajhullás fokozódik, vagy nem nő olyan sebességgel a hajunk, mint korábban, akkor hamar megtapasztalhatjuk, hogy egyre ritkább lesz a hajkoronánk. Ahhoz, hogy a haj növekedését jobban megértsük, jó, ha tudjuk, hogy 3 fázisban növekszenek hajszálaink.

Így növekszik egészségesen a haj

Az első fázis, az anagén növekedési fázis, amelyben a hajszálak aktívan növekednek. Ez akár 7 évig is húzódhat egyéntől függően.

A második fázis a katagén fázis, amikor a haj már nem növekszik, leválik gyökeréről. Ugyan még nem hull ki, de már elveszti volumenét. Ez a fázis az előzőhöz képest sokkal gyorsabban zajlik, csupán 3-4 hetet vesz igénybe.

A harmadik fázis a telogén fázis, amikor a hajszál már elhalt, ez a fázis a hajszál kihullásával végződik.

A haj növekedési fázisai

Milyen tényezők befolyásolhatják a haj növekedési fázisait?

Ha elvékonyodott hajjal küzdesz, annak számtalan oka lehet, nézzük meg a leggyakoribb okokat.

Genetika Ha a családodban alapvetően jellemző volt a hajhullás, akkor ezt sajnos idővel te is megtapasztalhatod. Stressz Sajnos a stresszes életmód a hajszálainkra sincs jó hatással, felboríthatja a természetes növekedési fázisokat. Szülés után, a szoptatás időszaka Szülés után a hormonváltozások miatt fokozódhat a hajszálaknak a kihullása, hiszen rengeteg hajszál ekkor kerül át egyszerre az utolsó, telogén szakaszba. Menopauza

Természetesen a hormonok nem csupán a várandósság ideje alatt szólhatnak bele a hajszálak élettartamába, hanem a klimax ideje alatt is. Ebben az esetben épp csökken a női nemi hormonok aránya, így tartósan ritkulni kezd a hajkorona.

Természetes hajerősítő a hajhagymák serkentésére

A hajhagymák táplálása mellett az inaktív hajhagymák felélesztése a kulcsa annak, hogy a vékonyszálú haj sokkal élettel telibb legyen. Ha sikerül a haj 3 növekedési fázisát optimálisan beállítani, hajad sokkal dúsabb lehet. A hajszálaidat egyenként kell megerősíteni a gyengült hajhagymáktól kezdve, egészen a szőrtüsző mélyére hatolva. Ha otthon szeretnéd professzionális termékekkel orvosolni a ritkuló hajad, akkor érdemes kipróbálnod egy hajgyógyászok által fejlesztett hajvastagító és revitalizáló termékcsaládot, amely egyenesen egy olasz családi vállalkozásból érkezett hazánkba.

Hajerősítő termékcsalád

A Kaaral mára 37 országban juttatja el nők és férfiak millióihoz a termékeit, amelyek között megtalálható egy kifejezetten ritkuló hajra kifejlesztett termékcsalád. A sampon és a hajcsepp együtt serkentik a szőrtüsző őssejtjeit, így a hajhagymát és a hajszálakat egyaránt növekedésre stimulálják.

Szeretnél szép, dús hajkoronát, de tartasz a mesterséges anyagoktól?

A Kaaral K05 Revitae samponba és hajcseppbe is egy igazi gyógynövénykoktél került. Nem kell aggódnod a mesterséges anyagok miatt, hiszen a sampon és a hajcsepp is természetes hajerősítő, nem tartalmaznak szulfátokat, parabént, szilikont. A legjobb hajerősítő kezelések a természetes alapanyagok erejét használják a hajhagymák felélesztésére. Így van ez a Kaaral K05 Revitae hajerősítő kezelésénél is.

Mi került bele ebbe a hajerősítőbe?

Európai vörösfenyő

Elősegíti a haj alvó szőrtüszőinek stimulálását.



Elősegíti a haj alvó szőrtüszőinek stimulálását. Zöld tea

Gyulladáscsökkentő hatása visszaállítja a fejbőrt annak egészséges, optimális állapotába.



Gyulladáscsökkentő hatása visszaállítja a fejbőrt annak egészséges, optimális állapotába. Kék lucerna

A-, B-, C-, D-, E-, és K-vitaminokban gazdag, így képes megerősíteni a haj szárát, és visszaállítani annak rugalmasságát. Igazi gyógyír a vékonyszálú hajra!



A-, B-, C-, D-, E-, és K-vitaminokban gazdag, így képes megerősíteni a haj szárát, és visszaállítani annak rugalmasságát. Igazi gyógyír a vékonyszálú hajra! Orvosi somkóró

Flavonoidokban gazdag, így segít megelőzni a haj öregedését.



Flavonoidokban gazdag, így segít megelőzni a haj öregedését. Rozmaring

Serkent és antibiotikus hatással bír, segíti a fejbőr vérkeringését.



Serkent és antibiotikus hatással bír, segíti a fejbőr vérkeringését. Komló

Aminosavakban és vitaminokban gazdag növény, így segíti a hajszálak megerősítését és életerőt ad a hajnak.

Hogyan segít a K05 Revitae sampon és hajcsepp a hajproblémáidon?

A fentebb említett növények erejét latba vetve a sampon és a hajcsepp:

segít előkészíteni és erősíteni a fejbőrt,

serkenti a szőrtüsző őssejtjeit,

újra működésbe hozza az alvó fázisban lévő sejteket,

és elősegíti a haj dúsítását annak erősítésével.

A két termék egymás hatását erősítik, hiszen míg a sampon segít megtisztítani a fejbőrt és a hajszálakat, tisztítja a pórusokat, serkenti a vérkeringést, megköti a szabad gyököket, addig a hajcsepp segíti a szőrtüszők serkentését, regenerálódását, és megvédi, megerősíti a hajszálakat.

Szeretnéd kipróbálni ezt a ritkuló hajra fejlesztett kezelést?

