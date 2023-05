A mai modern korban sok fiatal és idős egyaránt tölti azzal az ideje nagy részét, hogy a számítógépet vagy a mobiltelefonját nyomkodja. Ezeknek a tevékenyégeknek a gyakori „betegsége” lehet az ínhüvelygyulladás. Megjelenhet azonban ez a kellemetlenség kortól és nemtől függetlenül is valamilyen megerőltetőbb munka után, de akár még fertőzés következtében is. Az ínhüvelygyulladáskor tulajdonképpen begyullad az az ínhüvely, amiben az ínak találhatóak. Gyanakodni lehet, hogy ilyen betegséggel találjuk szembe magunkat, ha azt tapasztaljuk, hogy fájdalmas és duzzadt az érintett terület, valamint úgynevezett „hóropogás” érzése jellemző az adott testrészen. Gyógytornával sokat tehetünk a fájdalmas tünetek enyhítése érdekében!

Abban az esetben, ha az ínhüvelygyulladás valamilyen megerőltető tevékenység miatt alakul ki, akkor a gyógytorna célja az elsősorban, hogy az izmokat nyújtani és aktivizálni tudják. Sokan nincsenek még tisztába azzal, hogy a gyógytorna egy olyan speciális, ugyanakkor természetes terápiás módszer, amivel fokozni lehet a mozgás során a szervezet öngyógyító folyamatait. Nem csak a tornáztatásra érdemes odafigyelni ilyen esetekben! Ha jó helyen nézelődik az ember a világhálón, akkor egy ínhüvelygyulladás rögzítő kisokost is találhat! A Gyógytornászom rendelő szerint “a gyógyászati segédeszköz üzletekben kapható rögzítőt érdemes minden nap hordani a tehermentesítés érdekében. Ezeknek több fajtája van: rögzítő, támasztó vagy a szabad mozgást korlátozó (sínezett).”

Amennyiben pont ilyen problémával küzd valaki, annak érdemes felkeresnie a fenti linken elérhető gyógytornával foglalkozó oldalt, ahol tényleg minden fontos információt be lehet gyűjteni az ínhüvelygyulladással kapcsolatban, valamint arról is olvasni lehet, miért célszerű gyógytornával támogatni a gyógyulást. A Budapesten két helyen is megtalálható rendelőkben profi és segítőkész gyógytornászok várják a pácienseket. Az első találkozás alkalmával egy alapos állapotfelmérés történik, ilyenkor megvizsgálják a pácienseket, megnézik a hozott leleteket, valamint beszélgetnek a felmerülő panaszokról is. Így kapnak egy képet a szakemberek a beteg állapotáról, és eltudják készíteni a személyre szabott kezelési tervet.

A terapeuta folyamatosan felügyeli és segíti a helyes mozdulatok kivitelezését, és mindig ad otthoni gyakorló feladatokat is. Arról is tájékoztatást fog nyújtani, hogyan lehet megelőzni legközelebb az ínhüvelygyulladást. Érdemes tudni azt is, hogy gyógytorna hiányában a fájdalom állandósulhat és fokozódhat, valamint az ínhüvelygyulladáskor a közeli ízület instabillá válhat, ami kihatással lesz majd a mozgásra is. Az ínhüvelygyulladáskor tehát nem csak a rögzítő hordása a fontos, de az is, hogy gyógytornával segítsük a szervezetünk gyógyulását. A Gyógytornászom rendelőibe gyorsan be lehet jutni, elég az oldalukon online időpontot kérni, és néhány nap múlva már keresni fogják az érdeklődőket! Szabaduljunk meg a kínzó fájdalomtól egyszerűen a gyógytorna segítségével!