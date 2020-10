A Black Friday minden évben lázban tartja azokat, akik szeretnek kedvező áron vásárolni, és ezt még az ünnepek előtt megtennék. Az időszakos akciók és leárazások mellett a fekete péntek az a nap, amely meglepően olcsó termékeket tartogat, tulajdonképpen minden területet lefedve. Mikor lesz idén? Mire számíthatunk a webshopokban? Hogyan érdemes kihasználni a lehetőségben rejlő előnyöket? Cikkünkben ilyen kérdéseknek járunk utána.

Ebben az évben a Black Friday hivatalos napja november 27 (forrás:kuponkodok.hu). A rendkívüli akciók rendszerint nem csak egy napon keresztül várják az érdeklődőket, hanem egy egész hétvége is lehetőségre szokott állni ahhoz, hogy egyetlen jó ajánlatról se maradjunk le. Idén sem lesz ez másként, így a legtöbb helyen a hétvége folyamán is élni fognak a kedvező akciók. Nem csupán az online piactéren vásárolhatsz, hiszen a legnépszerűbb üzletek rendszerint szakáruházaikban a személyesen vásárlókat is széles kínálattal és persze elképesztő akciókkal várják.

Ha azonban megkímélnéd magad a tömegtől, akkor a webes rendelés kitűnő választásnak bizonyul. A tapasztalatok szerint ma már minden nagyobb üzlet rendelkezik webshoppal is, ahol ugyanazok a kedvezmények várhatóak, mint a személyes vásárlás során. Érdemes az akciós kuponkódokat is ismerni, hiszen könnyen lehet, hogy plusz kedvezményekhez juthatsz segítségükkel.

A Black Friday időzítése sem véletlen, hiszen közel egy hónappal a karácsonyi ünnepek előtt már sokan elgondolkodnak azon, hogy milyen meglepetéssel készüljenek szeretteiknek. A legtöbben ma már nem várják meg az utolsó napokat a vásárlással, és nem a lerabolt polcok között szeretnének keresgélni. Az előrelátó és tudatos vásárló november végén már bőven gondol a karácsonyra. Az akciós ajánlatoknak köszönhetően többek között elektronikai termékeket, ruhákat, kiegészítőket, illatszereket elképesztően jó áron szerezhetsz be. Akár személyes ajándékcsomagodat is összeállíthatod, ha többféle meglepetéssel is készülnél a számodra fontos személyeknek.

Hasznos, ha előre informálódsz, érdeklődsz a kiszemelt áruházak ajánlatai iránt, így célirányosan keresgélhetsz a Black Friday akciók között. Ha tudod, mire van szükséges, könnyebben elnavigálsz a hirtelen rád zúduló kedvezmények között.