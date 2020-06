Ha még soha nem próbáltad ki ezelőtt az Aviva gyakorlatokat, akkor most online megteheted. Akik a testük működését jól ismerik azok önismeretből sikeresen levizsgáznak. A szervezet működését mindenkinek el kell fogadnia. A kapcsolatteremtés a testünkkel egy igen fontos folyamat mindenkinek az életében. A kiegyensúlyozott életmód része a testünk önismerete. Az Aviva torna segít kialakítani egyfajta kötődést a testünkkel. Ellazító és beszorító gyakorlatokat végzünk a tornán és ez támogatja a női szervek működését is. A szervezet öngyógyító folyamata a torna hatására automatikusan beindul. Az egészségügyi problémák megelőzésére mindenkinek érdemes kipróbálnia ezt a módszert. A méh és a petefészek működése sokaknál problémás, de ezzel a tornával jól karban lehet tartani. Az AVIVA módszert Gabriella Steiner találta fel, aki egy magyar származású fizikoterapeuta. Ezt a tornát gyakorta hívják hormontornának is, hiszen a belső elválasztású mirigyekre nagy hatással bír.

A tornát kifejezetten érdemes gyakorta végezni, ha nőgyógyászati, urológiai betegségben szenvedünk. Azokra is jótékony hatással bír, akik hormonális redetű betegségekben szenvednek. Ilyen lehet például a hipofízis működési zavarai, a pajzsmirigy zavarok vagy a mellékvese működésében bekövetkező zavarok. Ezek a betegségek gyakorta járnak túlsúllyal, amelyek azután még több betegséget okoznak. A tornát nem csak hölgyek, hanem férfiak is alkalmazhatják annak érdekében, hogy az ilyen típusú betegségektől könnyedén és operáció mentesen megszabaduljanak. Ez egy módszer, amely teljes eszköztárral bír. Helyes légzést, helyes testhasználatot és táplálkozást is tanítanak a tornák során. Az Aviva módszer oktatója tarthatja csak meg a tornát, hiszen ő az, aki alapos ismerettel rendelkezik a módszert illetően. Az oktatók mindegyike hivatalosan képzett. Az oktatók a betegeknek életmódtanácsokat adnak és egyéb más hasznos tanácsokkal is ellátják. A cél, hogy a betegek minél gyorsabban meggyógyuljanak.

A tornagyakorlatok az úgynevezett „Dolgozó Zónában” történnek. Ez a zóna a köldöktől a combközépig terjed. A torna serkenti a vérkeringést, ezáltal a belső elválasztású mirigyeket is. Medencebillentéseket, kézfejek beszorítását és elernyesztését, csípőforgásokat végeznek a tornákon a páciensek. A PC izmok és a gátizmok is alapos átmozgatást kapnak a tornaórákon. A tornagyakorlatok a teljes testet képesek átmozgatni és erősítik az izomzatot is. Egy-egy tornán a lábujjunktól a fejünk búbjáig mindent át tudunk mozgatni. A torna fokozza az artériás vérkeringést, serkenti a vénás vérkeringést, a belső elválasztású mirigyeket megdolgoztatja, a nyirokrendszeri keringést azonnal aktiválja, a kismedencei, valamint az alhasi izomzatot erősíti. a bőrfelszíni reflexpontokat stimulálja. A torna segítségével sokkal több hormon és vitamin jut a különféle szervekbe, a salakanyagok és a szén-dioxid gyorsabban távozik a szervezetből, a kötőszöveti rendszer regenerálódik. A torna kiválóan alkalmas a pajzsmirigy túl- és alulműködésének kezelésére, a gyakori menstruációs fájdalmak megszüntetésére, a petefészekciszta és mióma enyhítésére vagy akár teljes megszüntetésére. Az Aviva torna azoknak is segítséget nyújthat, akik a klimax tüneteivel küzdenek és segít azoknak is akik gyermeket szeretnének de a peteérésükben zavarok vannak. A torna többek között a petevezeték átjárhatóságának problémáját is képes megoldani. Azok a hölgyek, akik vetélésen vannak túl segítséget kaphatnak, hiszen a torna a fogamzóképességet visszaállítja. A hormonális eredetű elhízások esetén az optimális testsúly visszanyerésében és az optimális testsúly megtartásában segít az Aviva módszer. A kisgyermekes anyukáknak szoptatás idején már nem kell megküzdeniük a tejmennyiséggel, hiszen optimálisan beáll a torna jótékony hatásának köszönhetően. Sok hölgynek okoz problémát a vizelettartási zavar. Ez jelentkezhet szülés után vagy idősebb korban. A különféle gyakorlatsorok ennek megszüntetésére is szolgálnak. A menopauza idején a hölgyeket gyakorta bántják a hőhullámok és más kellemetlen tünetek. A tornát választóknak ezekkel. sem kell számolniuk.