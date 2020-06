Nincs is rosszabb annál, amikor az ember otthon ragad a kánikulában és nem számíthat egy hűsítő klíma segítségére. A Cascade klímákat a Friotech Kft. forgalmazza. Magyarországon már évek óta szolgálja ki ügyfeleit, és segít a szervízelésben is. Az LG a világon az egyik legjelentősebb márka a klímagyártás területén. Ezeknek a klímáknak a minőségéhez kétség sem férhet. A Kft. ezeknek a klímáknak a nagykereskedelmét látja el az ország területén. A tartós és minőségi termékeket egyre többen kedvelik hazánkban. Az eredetileg meghatározott 2 éves garanciális időszak most 3 évesre hosszabbítható meg, ha bizonyos feltételeket teljesítenek a vásárlók.A klíma berendezések R32 hűtöközeget tartalmaznak és a világon vezető helyen álló gyártók kompresszorait szerelik bele.

Ezeknek a klímáknak kiváló a minősége és a szerelhetősége is megoldott még Magyarország területén is. Szabadon összeállítható, oldalfali split klímák is szerepelnek a széles termékkínálatban. A szabadon összeállítható multi készülékek egy kültéri egységet igényelnek és a belteret akkor is képesek lehűteni, ha 4 vagy akár több helyiségből is áll a lakás. Inverteres klímák esetében a multi rendszerű sokkal kisebb helyigényű és dizájnos beltéri egységekkel vásárolhatók meg. Ha a kazetták szerint tekintjük át a kínálatot akkor az álmennyezetre szerelhető készülékek alkalmasak a nagyobb helyiségek hűtésére, hiszen a légelosztása egyenletes. Ezekkel az inverteres készülékekkel energiát is megtakaríthatunk. Tévhit az, hogy az elektromos áramfogyasztás miatt drágább az üzemeltetése, hiszen a fogyasztás minden esetben alkalmazkodik a hűtő- vagy a fűtőteljesítményhez. Az inverteres készülékek igen csendesek, ezért akár a hálószobákba is bátran elhelyezhetők, nem fogják megzavarni éjszakai nyugalmunkat. A Cascade prémium berendezéseire most 10 éves garanciát is kaphatunk, ezért érdemes most ezekre a berendezésekre összpontosítani. Mivel a legmagasabb minőségű termékek, ezért a megvásárolt termékek tartósan szolgálják majd a kényelmünket. A garancián belül 5 év teljeskörű és 5 év kompresszorra vonatkozó garanciát kínálnak.

A monosplit légkondicionálók naprakész technológiával, hosszú élettartammal bíró alkatrészekkel, kiváló minőségben kerülnek értékesítésre. A klímák között találhatunk design klímákat is, amelyek bármilyen környezetbe jól illeszkednek. Az 5 az egyben szűrővel rendelkező klímák 5-szörös tisztítást nyújtanak, így kifejezetten ajánljuk azoknak, akik többféle allergiás megbetegedésben is szenvednek. Ennél a klímánál biztosan nem kell az allergiás tünetekkel együtt élnünk. A Cascade Black Art klíma többszörös szűrőjének köszönhetően a legnagyobb védelmet biztosítja. A beltéri hőcserélőn egy titán-arany bevonat van és a beépített szűrő nagyfokú légtisztítást nyújt. A fotokatalitikus szűrő az élő organizmusokat elpusztítja és oxidálja. Ilyenek lehetnek a baktériumok, a vírusok és egyéb más szennyeződések. A Katechin szűrővel ellátott készülékek a baktériumok igazi ellenségei és a kellemetlen szagokat is megszüntetik. Ma már létezik C-vitamin szűrő is, amely az anyagot a levegőbe juttatja, ezáltal az egészséget támogatja. A Cascade Vision és a Bora modelleknél a Cold Plasma ionizátor az alapfelszereltsége tartozik. Mindenki számára fontosak a negatív polaritású ionok, hiszen ezek képesek megkötni a pozitív polaritású ionokat. A mikroorganizmusokat ennek a tulajdonságának köszönhetően képes megölni, így ezek a klímák igazán alkalmasak az egészségünk megőrzéséhez is. A Cascade klímák weboldalán érdemes áttekinteni az összes terméket és olyan termék mellett letenni a voksunkat, amely amellett, hogy segít a költségek csökkentésében még egészségünk megőrzésében is mellénk áll.