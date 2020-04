Sokat tehetünk a rohanó hétköznapokban is egészségünkért! A megfelelő mennyiségű vitaminbevétel nagyban hozzájárulhat az immunrendszerünk erősítéséhez. A fontos vitaminokat azonban nem csak a gyógyszertárban kapható tablettákkal juttathatjuk be a szervezetünkbe, hanem a zöldségek, gyümölcsök megfelelő mennyiségű fogyasztásával is. Két csoportra oszthatjuk ilyen téren az embereket. Az egyik felük él-hal ezekért az élelmiszercsoportokért, és korlátlan mennyiséget meg tudnak enni belőlük. Ők a szerencsésebbek, hiszen örömet okoz nekik, ha bármikor csipeghetnek valamelyik fajtájából. A másik felekezet már válogatósabb, és csak néhány típusát fogyasztják rendszeresen, de sajnos olyanok is akadnak, akik étrendjébe a gyümölcsök és a zöldségek nem is szerepelnek. Azt gondolná az ember, hogy csak a gyerekek körében jellemző ez a finnyásság, de sok felnőttet egész életében végigkísér a fiatalon megtapasztalt undor ezektől az egészséges ételektől.

Vannak kimondottan népszerű zöldségek, melyek szinte minden otthonban megtalálhatóak, ám vannak olyanok is, amik méltatlanul a feledés homályába kerültek. Sajnálatos módon a cékla is az utóbbi csoportba sorolható zöldség, pedig rengeteg jótékony hatása van az egészségre, arról nem is beszélve, hogy nagyon változatosan használható fel! Miért lenne fontos, hogy mindenki fogyassza rendszeresen ezt a lilás színű zöldséget? Az egyik legfontosabb érv, ami mellette szól, hogy nagy mennyiségben tartalmaz hasznos vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat is. Most megmutatunk néhányat a fontosabb hatásairól:

– jótékony hatással van az állóképességre, javíthatja a teljesítményt és az erőnlétet is.

– pozitív hatással van a vérkeringésre.

– néhány ráktípusnál is eredményesnek bizonyulhat bőséges fogyasztásuk.

– fogaink és csontjaink erősítéséhez is nagyban hozzájárulhat.

– gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatása miatt is érdemes lehet rendszeresen fogyasztani.

A másik érv még, ami a cékla mellett szól, az a jellegzetes és egyedi íze. Az természetesen ízlés dolga, hogy valaki szereti-e vagy sem, mi most nem állunk neki senkit sem győzködni, hogy: “Már pedig igenis ez az egyik legízletesebb zöldség, és kész!”. Mindenesetre többféle képen is fel lehet használni a konyhában, így a különböző ízesítéseknek köszönhetően azok is tudnak belőle enni, akik alapjáraton nem rajonganak érte különösebben. Készüljön belőle leves, saláta, köret, vagy épp a reggeli turmixunkba rakunk belőle egy keveset, érdemes napi szinten fogyasztani, hiszen ahogy olvashatták, számos pozitív hatása lehet egészségünkre! Különösen ebben a járványos időszakban lehet nélkülözhetetlen az, hogy odafigyeljünk a mindennapos vitamin és tápanyag bevitelre. Céklára fel!