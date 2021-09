Saját főnöködként tevékenykedsz? Magad osztod be idődet, élvezve ennek minden előnyét és hátrányát? Igen, a vállalkozói lét szabadsága nem mindig csupán pozitívumokkal jár. Ha gondot okoz számodra az időbeosztás megszervezése, esetleg képtelen vagy időben kikelni az ágyból, akkor nagyon fontos, hogy valamiféle rendszert vigyél életedbe. Ennek előnyeit karriered és anyagi helyzeted kapcsán is megérezheted.

Sokan kifejezetten azzal vannak bajban, hogy a magánélet és a munka szétválasztását nehezen oldják meg. Ennek remek módja az, ha irodát bérelsz, és egy olyan helyszínt keresel, ahol kizárólag céges teendőiddel foglalkozol. Nincs, ami így elvonná a figyelmed, ráadásul egyéb szempontokból is kifejezetten hasznos lehet az, ha nem otthonod kényelmében végzed mindennapi feladataidat.

Az FRoffice szerint “ha nem béreltél még ilyen módon dolgozó helyiséget, meg fogsz lepődni, mennyire kényelmes”. Nem csak különálló irodák bérlésére nyílik lehetőség, hanem úgynevezett közösségi irodában is megtalálhatod a számodra ideális munkaállomást. Nem pusztán a jobb időbeosztás érdekében lehet ez hasznos, hanem az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás apropóján is. A rendelkezésre álló tárgyaló, vagy a saját iroda megfelelő körülményeket teremt ahhoz, hogy a potenciális és már meglévő ügyfelekkel is nyugodt körülmények között lehessen egyeztetni.

Az irodabérlés kapcsán egyébként már olyan szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, mint a konyha használata, a pihenésre alkalmas helyiség, de akár tusolási lehetőség is áll rendelkezésre. Ha ebédidőben futnál egyet, és egy frissítő zuhanyra vágysz a következő tárgyalás előtt, akkor ezt minden további nélkül megteheted a korszerű helyszíneken.

A tapasztalatok szerint a munkakörnyezet a motiváció és a produktivitás érdekében korántsem elhanyagolható. Ha azt látod magad körül, hogy mások is feladataik elvégzésével foglalkoznak, akkor saját magadat is könnyebben motiválod az aktivitásra. Ne feledd, néha csak azon múlik a hatékony munkavégzés, hogy mennyire vagy elszánt, és miként igyekszel a leginkább kihasználni a rendelkezésedre álló időt. Az irodabérlés remek döntés lehet céged építésének és motivációd növelésének érdekében. Találd meg a számodra megfelelő helyszínt, ahol nap mint nap komfortosan érzed majd magad!