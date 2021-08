A gyöngyhorgolás egy speciális technika, ami sokakat érdekel, akik már kipróbálták magukat a gyöngyfűzésben. A hasonló kézműves tevékenységek minden korábbinál népszerűbbek, hiszen magukkal hozzák az alkotás örömét. Mint minden ilyen esetében, itt is nagyon fontos, hogy milyen alapanyagokat, eszközöket választunk. Ez utóbbiak megkönnyíthetik a kreatív elfoglaltságot, az alapanyagok pedig a végeredmény esztétikusságára is hatással lehet. De miről is van szó a gyöngyhorgolás esetében?

A különleges technika, mint ahogyan nevéből is adódik, a gyöngyfűzés és a horgolás kombinációja. A gyöngyök méretét, a fonal vastagságát és a horgolótű méretét célszerű jól megválasztani. Ellenkező esetben ugyanis előfordulhat, hogy a fonal átlátszik a gyöngyök között. A hozzáértők szerint elsősorban cső alakú ékszerek készítésekor vethető be a módszer, így karkötők, nyakláncok kiválóan megvalósíthatóak a gyöngyhorgolás segítségével. A már nagyobb tapasztalattal rendelkezők megpróbálkozhatnak tulajdonképpen bármilyen horgolt munkával, mely során gyöngyöket alkalmazhatnak. Gobelin készítésekor, alkalmi táskák, dísztárgyak is dekorálhatóak gyöngyökkel, sőt, golyókat is belehorgolhatunk a készítendő dologba.

A gyöngyhorgoláshoz természetesen a megfelelő eszközökre is szüksége lesz. Többféle méretű horgolótű, horgoló cérna közül válogathatunk, mely utóbbiakat a gyöngyök színének megfelelően érdemes megválasztani. A vastagabb horgolócérnák is elérhetőek az online rendelés kényelmét kihasználva, így mindenki megtalálhatja közöttük az alkotni kívántakhoz passzolót.

A gyöngyhorgolás technikája egy megfelelő hosszúságú láncszemsor horgolásával indul. Létezik egyenes, ferde és úgynevezett török gyöngyhorgolás is. Az egyenesnél a gyöngyök vízszintesen fekszenek. Ettől a ferde gyöngyhorgolás annyiban különbözik, hogy a gyöngyök kissé jobbra dőlnek. Ezt úgy érhetjük el, hogy kúszószem helyett rövidpálcával horgoljuk le a gyöngyöket. A török módszernél gyöngy csoportokat képezünk, majd ezeket horgoljuk egyesével, és alakítjuk ki a megfelelő hosszúságú sormagasítást.

A lehetőségek száma szín és stílus tekintetében tulajdonképpen végtelen. Kezdőként érdemes a témával foglalkozó videókat, könyveket segítségül hívni, melyek minden oldalról körüljárják a témát. A kreatív elfoglaltság korosztálytól függetlenül remek választás. Túlfeszített, hajtós mindennapjainkban az alkotás örömét varázsolhatjuk életünkbe egy ilyen tevékenységgel. A végeredmény pedig garantáltan nem köszön vissza az utcán, így az egyedi megjelenés érdekében is tehetünk.