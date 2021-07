Nyaralni indul, és nem vágna bele a hosszú útba téli abronccsal? Sokan vannak, akik csak a nyár közepén eszmélnek rá, hogy még mindig a téli gumi van az autón. Szintén gyakori, hogy a profilmélység a kritikus 1,6 mm felé közelít, s ilyenkor már halaszhatatlan a nyári gumi cseréje. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a vásárláskor? Tényleg jobban beváltják a hozzájuk fűzött reményeket a legnagyobb gumimárkák? Mi a helyzet akkor, ha nem mozog otthonosan a területen?

Az ADAC minden évben összehasonlítja a márkákat olyan lényeges szempontok alapján, mint például a fogyasztás, a nedves és száraz körülmények közötti teljesítmény. Ez nagy segítség lehet akkor, ha többféle funkciót is fókuszba helyezne a választás során. Persze az árak sem elhanyagolhatóak, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a mai kor embere inkább költ többet az időtálló minőség és a megbízhatóság szolgálatában.

Nyárigumi választásnál mindenképp ellenőrizze, hogy az autógumi mérete megegyezik-e a jármű gyári abroncsméretével. Ugyan bagatell dolognak tűnik, mégis sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy vásárlás során minden másra figyelnek, csak éppen erre nem. S hogy vajon megéri-e a négyévszakos gumik mellett letenni a voksot? Kétségkívül vonzónak tűnik, hogy télen-nyáron ugyanazzal a gumival közlekedhetünk, viszont nem árt a téli útviszonyokat is figyelembe venni. Nyáron megállja a helyét a négyévszakos, télen viszont már korántsem biztos.

Mi a helyzet a használt abroncsokkal? A legtöbben inkább teszik le a voksot az új gumik mellett, de a használtaknak is vannak létjogosultságuk. Ha spórolni szeretne az ember, lehetőség van használt gumivásárlásra is. Nagyon fontos azonban, hogy ilyenkor a profilmélységet alaposan vizsgáljuk meg, és arról is tájékozódjunk, hogy mennyire megbízható forrásból származik a gumi. Vannak kifejezetten jó használt kereskedések, de természetesen a legjobban az új abroncsokkal járhat az ember.

Ne feledje, a biztonságos közlekedés a körültekintésen túl azon is múlik, milyen állapotban gépjárműve, és ügyel-e az évszaknak megfelelő, megbízható minőségű gumi használatára.