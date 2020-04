Sok olyan színész és színésznő van, akik pályájukat nagyon korán kezdték. Vannak, akik egészen kicsiként, szinte babaként léptek erre a korántsem könnyű pályára szüleik nyomására, és vannak olyanok is, akik kiskamaszkorban maguk döntöttek úgy, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Az igazán tehetséges gyerekszínészek felnőttként is megállták a helyüket a mozivásznon, és nem lankadt az érdeklődés az irányukban. Vannak olyan gyermekszínészek viszont, akik már fiatal felnőttként sem kaptak nagyobb szerepeket, így manapság már teljesen mással foglalkoznak. Ők a szerencsésebbek, hiszen sajnálatosan olyan gyerekszínészek is akadnak, akik már nem élnek, fiatalon itt hagyták ezt a világot.

Heather O’Rourke: Sokaknak talán nem is merős a név, ám ha azt mondjuk, hogy a “Kopogó szellem” című horror aranyszőke kislányról van szó, beugrik a gyönyörű arca. Ezután több filmben is szerepelt még. Egy betegség következtében, melyet félre is diagnosztizáltak, azonban rettentően fiatalon hagyta itt ezt a földet, mindössze 12 éves volt.

Judith Barsi: Az ő neve ismerősen csenghet, bár sajnos nem feltétlen színész játéka miatt. Jó néhány filmben szerepelt egészen kicsi korától kezdve, nagyon tehetségesnek is tartották, de sokkal inkább arról lehet hallani, olvasni, ha róla van szó, hogy saját édesapja végzett vele és az édesanyjával is, amikor még csak 10 éves volt.

River Phoenix: Rendkívüli tehetséggel megáldott gyermekszínész volt, akit egészen fiatalon, már 19 évesen Oscar díjra jelöltek. Halálát drog túladagolás okozhatta, amikor is Halloween-t ünnepelték többen egy szórakozóhelyen. Hiába érkezett gyorsan a segítség, a mentők már nem tudták megmenteni az életét. 23 évesen, a saját öccse karjaiban érte utol a halál.

Robert Knox: A Harry Potter filmekből lehet ismerős a fiatal színész neve, mely meghozta neki az igazi áttörést és ismertséget. Értelmetlen halála 19 évesen következett be, amikor is egy bárban két férfi megtámadta, miután az a testvére védelmére kelt.

Dana Hill: A kicsit idősebb korosztály biztos emlékszik rá az “Európai vakáció” című filmből. Egész korán diagnosztizálták nála a cukorbetegséget, és mivel ez miatt abba kellett hagynia a sportolást, a filmezés felé vette az irányt. Halálát is ez a betegség okozta 32 évesen, amikor is egy roham után kómába esett, és nem tudtak már rajta segíteni.

Kevés gyermekszínészről mondható el, hogy ha meg is érte a felnőtt kort, gond nélkül megtudott volna birkózni a hírnévvel járó nehézségekkel.