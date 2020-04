Sajnálatos módon sokan nincsenek tisztába azzal, mennyire fontos, hogy minden nap kellően megtisztítsuk az arcunkat. Nem is gondolnánk, mennyi és milyen szennyeződések rakódhatnak le az arcbőrünkre akár egyetlen nap folyamán. Az egészséges arcbőr azonban csak úgy érhető el, ha minden nap figyelünk arra, hogy bőrünket megtisztítsuk, akár csak a többi testrészünket. Testünk tisztántartásához már egészen sok féle kozmetikumot be tudunk könnyen szerezni, legyen szó szappanról, vagy tusfürdőről, a választék óriási mindenhol. Arcunk esetében és érdemes olyan tisztításra alkalmas szereket vásárolni, melyek hozzájárulhatnak a szép és egészséges bőr eléréséhez.

Mire kell figyelni, mikor arctisztításhoz keresünk különböző készítményeket? Elsősorban a bőrünk aktuális állapotát kell figyelembe venni, és ez alapján meghozni a döntést. Mitesszeres, pattanásos bőrre legjobbak a tisztítózselék lehetnek, melyeket vattakoronggal, szivaccsal érdemes használnunk. Használat után azonban ügyeljünk arra, hogy a szivacsot alaposan mossuk ki meleg vízzel, és hagyjuk megszáradni, mielőtt újra használnánk.

Arcbőrünk esetében kulcsfontosságú lehet az, hogy minden nap távolítsuk el a sminket. Soha ne feküdjünk úgy le este, még ha nagyon fáradtak is vagyunk, hogy magunkon hagyjuk az alapozót, és a szemfestéket! Mivel a bőrünk éjszaka is dolgozik, méregtelenít, így célszerű lehet, ha a reggeli rutinunkba beiktatjuk az arctisztítást is. Ha rendszeresen sminkeljük magunkat, figyeljünk arra, hogy milyen kozmetikumokat használunk. Érdemes a minőséget az ár elé helyezni, hiszen gyakran 10-12 órát is az arcunkon lehet egy-egy termék. Sokan hajlamosak arra, hogy smink nélkül ki sem lépnek az utcára, holott az arcbőrt is hagyni kell lélegezni, ez pedig az állandó sminkhasználat mellett nem lehetséges. A sima, vízzel történő mosás a legtöbb esetben nem elég hatékony, hiszen a zsíros lerakódás, a piszok, és a smink maradványok sima vízzel nem feloldhatók.

Figyelni kell arra is viszont, hogy ne vigyük túlzásba az arctisztítást. A túl gyakori mosásával akár leszedhetjük a bőr védőrétegét. Óvjuk bőrünket a káros UV sugárzástól, különösen nyáron! Sokat tehetünk még annak érdekében, hogy egészséges legyen a bőrünk, ha figyelünk a kellő folyadékbevitelre is. Naponta az a legoptimálisabb, ha 2-3 liter vizet is elfogyasztunk, ám nyáron ez még akár több is lehet! Ne feledjük, arcbőrünk az egyik olyan részünk, amit a nap folyamán a legtöbb szennyeződés érhet, így fokozottan kell arra figyelni, hogy kellőképpen megtisztítsuk!