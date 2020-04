Az alvási szokások nagyon változóak lehetnek egyénenként. Vannak olyanok, akik csak akkor tudnak mélyen álomba merülni, ha közben hallanak valamilyen hangot. Ez lehet egy kellemes zene, egy óra kattogása, de sokan állítják, hogy nincs jobb dolog, mint mikor egy tévéműsoron nyom el bennünket az álom. Olyanok is akadnak viszont, akiknek tökéletes csend szükséges ahhoz, hogy elbírjanak nagy nehezen aludni. Érdekel, hogy melyik módszer lehet a hatásosabb? Mi most erre próbálunk meg választ találni.

Milyen előnyök származhatnak abból, ha valamilyen zenére alszunk el? Abban az esetben, ha megfelelő zenét választunk, javíthatunk az alvásunk minőségén. Ilyenkor azonban nem a rock vagy a metál számok között kell majd válogatnunk, sokkal inkább a klasszikus irányzat felé érdemes fordulni. Egy kellemes, lassú ütemű fuvola szóló, vagy valamilyen relaxációs zene például tengerzúgással nem csak az elalvásunkat segítheti, de sokkal pihentetőbb lehet majd a sziesztánk. Egy jó nyugtató zene arra is alkalmas lehet, hogy kiűzzük a gondolatainkból a napi problémákat, ellazuljunk, és igazán nyugodtan tudjunk szunyókálni. Annak érdekében, hogy partnerüket ne zavarják, sokan használnak fülhallgatót ilyenkor. Jusson azonban eszünkbe, hogy nem feltétlen lehet előnyös a fülünk egészségére nézve, ha minden este fülhallgatót viselünk!

Azoknak, akik csak a tökéletes csendben tudják magukat álomba ringatni, sokszor nem egyszerű a hangtalan közeget megteremteni. Elég lehet egy távolabbi szomszéd kutyájának ugatása, párjuk horkolása, vagy a kintről beszűrődő forgalom zaja, és ezek már is megnehezítik azt, hogy elaludjanak. Nekik megoldás lehet, ha füldugót használnak, ám akár csak a fülhallgatóknak, ezeknek is meg vannak a maguk kockázatai. Annak ellenére, hogy az idegesítő és zavaró hangokat tényleg nem halljuk majd meg, sajnos mást sem. Gondoljunk csak bele, ha gyermekünk felébred az éjszaka közepén, és minket hív, vagy ha megszólal a riasztó, esetleg reggel az ébresztőnk. Ezek mind-mind olyan hangok, melyekre fel kell ébrednünk! Figyelni kell a füldugó biztonsági előírásaira is, ami a használatukat illeti, hiszen vannak olyan darabok, amelyeket folyamatosan tisztítva többször is lehet majd használni, és vannak olyan típusok is, melyek csak egyszerhasználatosak.

Tartozzunk bármelyik táborba is, mindig azt tartsuk szem előtt, hogy fülünk egészségét megtudjuk majd őrizni! Minden bizonnyal meghatározza a napunkat az, hogy tudtuk kipihenni magunkat az előző éjszaka, de nem szabad hallásunkat kockáztatni semmilyen segédeszköz helytelen vagy túlzott alkalmazásával sem!