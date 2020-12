Belegondoltál már néha abba vezetés közben, hogy szívesen a lovak közé csapnál? Mindig is szerettél volna egy menő izomautót kipróbálni? Bár a közutakon kötelező tartani magad a szabályokhoz, de a DRX Ringen lehetőséged van átadni magad a sebesség jelentette adrenalin-löketnek. A Kiskunlacházi repülőtér nem csupán a kisgépek repülőtereként szolgál, hanem rendezvényhelyszínként is gyakran esik rá a választás. Nincs ez másként akkor sem, ha egy élményvezetésen vennél részt.

Az ilyen versenypályák bőven adnak lehetőséget arra, hogy valaki tényleg letesztelhesse egy sportautó igazi erejét (forrás: elmenyvezetes.hu). A repülőtér széles aszfalt felülete biztonságos érzetet ad, valamint két és fél kilométer hosszan áll rendelkezésre. Az egyenes szakaszok biztosítják, hogy átadhasd magad a száguldás örömének. S hogy milyen járgányokat próbálhatsz ki biztonságos körülmények között?

Tudtad, hogy a Ferrari 458 Italia a leggyorsabb autó, ami valaha is létezett? Akár a 338 km/h sebességet is elérheted vele. Ha inkább a „hurrikán” névre hallgató Lamborghini Huracan hozna lázba, ezt is kipróbálhatod. Az 5200 cm3-es V10-es motor a hozzáértőknek sokat elárul arról, mi hozható ki egy ilyen járgányból.

A DRX Ringen a Forma-1 futamokról jól ismert biztonsági autó típusának kipróbálására is lehetőséget kínál. A Mercedes AMG GTS élményvezetés elképesztő programnak kínálkozik, csakúgy, mint a McLaren MP4-12C. A sportautó 2.9 másodperc alatt gyorsul 100km/h-ra.

A Kiskunlacházi repülőtér a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől 30 kilométerre található, így a fővárosból is könnyedén elérhető. A DRX Ring és az élményvezetés remek lehetőséget kínál azok számára, akik beletaposnának a gázba és akár 300 km/h óra felett száguldanának úgy, hogy közben ezt a legnagyobb biztonságban teszik.

Ha mindig is rajongtál a Forma-1 versenyekért, vagy egy igazán menő autó lóerejét próbáltad volna ki, erre ma már elérhető áron lehetőséged nyílik. Akár ajándékba is adhatsz élményvezetést, melyet a megajándékozott válthat be a neki tetsző autó kipróbálására. Az élmény-ajándékok minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvendenek, érdemes elgondolkodni a bennük rejlő lehetőségeken.