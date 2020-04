Mindenki másképp piheni ki a hét fáradalmait a hétvégén. Vannak olyanok, akik otthon szeretnek pihenni, és vannak olyanok is, akik ilyenkor szívesen választanak valamilyen aktívabb programot a maguk számára. Az utóbbi csoportot is két részre tudjuk osztani, hiszen egyik felük a megszokott programjait részesíti előnyben, mint például egy moziba vagy a kedvenc fürdőjükben ütik el a szabad óráikat. A másik csapat viszont szívesen próbál ki valami olyat, amit addig még soha. Sokaknak jelenthet majd új élményt, ha részt vesznek egy borkóstolón! Biztos mindenki bele szokott futni egy-egy olyan online hirdetésbe, ahol borkóstolóra invitálják az embert. Mivel ez sokaknak új terep lehet, talán kicsit félve is vágnak bele laikusként egy ilyen programba. Pedig nem kell tőle félni, különösen, ha egy kicsit is rajongunk a bor különlegességekért!

Mi pontosan a borkóstoló menete? Első körben jelentkezünk egy szimpatikusnak tűnő pincészet borkóstolójára. Nem kell félni, semmit nem várnak el a vendégektől, csak azt, hogy élvezzék az ízeket! Ezek után kapni fogunk minden borból egy kis kóstolót, melyhez természetesen párosulni fog néhány fontosabb információ magáról a szőlőről, amiből készült, és persze a végeredményről is. Érdemes lesz megfigyelni első körben mindig a színét, és elgondolkodni azon, hogy mi jut eszünkbe erről az árnyalatról. Tapasztaljuk meg az illatát is mindig, mielőtt megkóstolnánk, és próbáljuk felidézni, mire is emlékeztet minket majd az, amit érezni fogunk.

Ezután jöhet íz ízlelés. Ne kapkodjunk majd, lassan, kicsiket kortyoljunk, és próbáljuk meg élvezni és érezni a bor zamatát. Nyugodtan forgassuk meg a szánkban a bort annak érdekében, hogy ismét hagyatkozhassunk az érzékszervükre, és rájöhessünk, mire is emlékeztet minket ez az ízvilág. Ezek után már csak a különböző borokat kell hasonlóan megvizsgálnunk. Nem is olyan bonyolult, ugye? Természetesen ezek csak ajánlások azoknak, aki még soha nem voltak hasonló rendezvényen, és el sem tudják képzelni, hogy mire lehet ott számítani. Egy szervezett borkóstolón minden instrukciót és információt meg fognak kapni képzett és hozzáértő borászoktól a résztvevők. Vannak olyan borkostolók is, ahol különböző sajtokat, gyümölcsöket lehet majd ízlelni a borok mellé annak érdekében, hogy a zamata még hangsúlyosabb legyen. Az sem ritka, hogy egy több fogásos vacsorát is szerveznek a borkülönlegességek köré. Aki volt már az tudja, mekkora élmény lehet egy jó borkóstolás, aki még nem volt, az mindenképp próbálja ki egyszer, hiszen az új élmények mindig örömet okozhatnak az embernek! Az is megtörténhet, hogy egy új hobbit fedezünk majd fel, és ezek után rendszeresen akarunk járni hasonló programokra!