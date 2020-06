A tavasztól őszig terjedő időszakban igen sok időt töltünk a szabadban. Korántsem mindegy tehát, hogy a kertet övező környezet milyen állapotban van. A gyep nélkülözhetetlen eleme annak, ám az igényességhez nem csak a fűhosszra érdemes figyelmet fordítani. A tapasztalatok szerint a legtöbben azt várjuk el a zöld területtől, hogy könnyen kezelhető legyen, dús és szép zöld megjelenéssel rendelkezzen, valamint a gyomok se üssék fel a fejüket benne. Mindezért azonban tenni kell.

A gyep ápolásának elmaradhatatlan eleme a gyepszellőztetés. Hasonló céllal végezzük ezt a műveletet, mint a gyeplazítást, mégis másként történik az. Fontos tisztában lenni azzal, hogy mire a tavasz első napsugarai megjelennek, a korábbi gyep felszínén egy úgynevezett filcszerű réteg képződik. Ez főként mohából, fűdarabokból és elhalt növényrészekből áll. Ahhoz, hogy a gyep idén is kifogástalan állapotban szolgálja a kényelmet és az esztétikumot, ettől a rétegtől mindenképpen meg kell szabadítani azt. Ez a főként elhalt növényi részekből álló réteg ugyanis megakadályozza, hogy levegő, víz és tápanyagok kerülhessenek a földbe, ezzel táplálva a füvet.

Nyírja rövidre a füvet!

A gyepszellőztetés egy remek eljárás arra, hogy tavasszal feléledhessen a fű. (forrás: profibarkacs.hu). A megfelelő gép segítségével a gyepfilc réteg eltávolítható, és a megnevezéshez hűen, a gyep szinte újra fellélegzik. Érdemes azonban tisztában lenni a gyeplazítás fogalmával is, mely a földfelszín alatt a gyökérmetszés feladatait is ellátja. Az elhalt gyökér-és szártő maradványoktól tisztíthatjuk meg az eljárás segítségével a területet, amely a gyökérzónában teszi lehetővé az újjáéledést. Essen bármelyik eljárásra is választása, nagyon fontos, hogy előtte nyírja le rövidre a füvet, így az jobban ellenáll a szükséges munkálatoknak. Amennyiben automata öntözőrendszerrel van ellátva a gyep, akkor az öntöző fejeket célszerű kerülni a gyepszellőztetés során.

Rutin eljárás, akárcsak a fűnyírás

A gyepszellőztetés folyamata igen bonyolultnak tűnhet azok számára, akik még nem végeztek ilyet. Pedig semmiben sem különbözik egy fűnyírási folyamattól, mindössze a cél és a végeredmény más. A speciális eszköz segítségével elhalt növényi részek, nemezessé összeállt növényi maradványok kerülnek a felszínre. Az igényes gyepre vágyók körében ez teljesen természetes folyamat, a gyep ápolásának nélkülözhetetlen része.

Miért van szükség gyepszellőztetésre?

Bár hazánkban az évszakok határai kissé talán már elmosódtak, de a négy évszak még mindig elkülöníthető. Ezt a növények is észlelik életciklusuk során, és azoknak megfelelően viselkednek. A gyep számára sincs ez másként, mely télen egyfajta pihenő fázisban van, tavasszal pedig újjáéled. Ez utóbbit segíthetjük elő akkor, ha időben gondoskodunk a gyepszellőztetésről.

Gyepszellőztető gép az egyszerűség jegyében

A korszerű gyepszellőztető gépek nagymértékben megkönnyítik a kerti munkát. Ehhez természetesen a terület előkészítésére is szükség lesz. A kések és a rugók beállítása nélkülözhetetlen, és mielőtt nekilátnánk, gondoskodjunk arról, hogy a gyep rövidre legyen vágva. Ha még soha nem volt dolgunk ilyen készülékkel, akkor először a kert egy eldugottabb részén próbáljuk ki, majd irány a teljes felület! Kezdőként sokan nem is tudják, hogy a gyepszellőztetővel nem ajánlott megállni a munka közben, hanem folyamatosan csinálni kell, ezzel elkerülve a gyep károsodását. A keletkezett nyesedéket gyűjtse össze, és máris készen van a terület arra, hogy a tápanyagokat és a vizet optimálisan fel tudja venni, s előnyére fordítani. A gyeptrágya alkalmazása után az alapos öntözés sem maradhat el, s innentől jó eséllyel egyenletesen növekvő, igényes gyep borítja majd a kert érintett részét.