Kétség kívül a hajunk tekinthető az egyik legfontosabb kiegészítőnknek. Nagyon is sokat számíthat az, hogy milyen frizurát választunk magunknak, hiszen egy jól eltalált színnel, vagy vágással egészen stílusos külsőt is kölcsönözhetünk magunknak. Arról nem is beszélve, hogy amikor egy nehezebb időszakunkat éljük, egy új hajkölteménnyel mindig meg tudunk egy kicsikét újulni. Éppen ezért fontos az, hogy megfelelően ápoljuk hajunkat annak érdekében, a hajhullást el tudjuk kerülni!

Nem kell azonnal megijedni, ha sok hajat találunk a fésűinkben reggelente! Naponta körülbelül 80-100 hajszál elvesztése még teljesen természetesnek tekinthető. Ha úgy ítéljük meg, hogy ennél sokkal több hajat veszítünk el átlagosan, esetleg azt vesszük észre, hogy nem nő vissza a haj, ne adj isten kopasz foltokat is tapasztalunk, akkor már érdemes lehet szakemberhez fordulni a gondunkkal.

Léteznek azonban olyan otthoni praktikák is, melyeket célszerű lehet kipróbálni hajhullás ellen. Mivel sok esetben a krónikus cinhiány lehet az egyik kiváltó oka a hajszálak nagyobb mértékű elvesztésének, így ajánlatos olyan ételeket fogyasztani, melyeknek magas a cinktartalma. Nagy mennyiségben tartalmazhatnak cinket a következő ételek:

– dió

– tökmag

– csirke

– sovány marhahús (a vörös húsok esetében azonban figyeli kell a mértékletességre!)

– tenger gyümölcsei (különösen az osztriga)

– hüvelyesek.

A zsálya, rozmaring és aloe vera együttes használata kimondottan segítheti a hajkoronánk szépségét. Míg a zsálya a hajszálak sűrűségét, erősségét támogatja, addig a rozmaring és az aloe vera gyorsíthatják azok növekedését. A hagymalét sem csak akkor tudjuk segítségül hívni, ha megvagyunk fázva, hiszen kimondottan jótékony hatást érhetünk el vele hajhullás ellen is. Sokszor nem is gondolnánk, de bizony a stresszes életmód is lehet az oka annak, ha hajkoronánk ritkulni kezd. Éppen ezért, még ha sokszor ez nehéznek is tűnhet, előbb meg kell keresnünk, majd pedig meg kell szüntetnünk a kiváltó okokat. Ha ez sikerül, nagy eséllyel megállhat a hajhullásunk is, arról nem is beszélve, hogy egyéb jótékony hatásai is megfognak mutatkozni a kevesebb idegeskedésnek.

Amennyiben nem sikerül hatékonyan küzdenünk a hajhullás ellen házilag, akkor mindenképpen fel kell keresni egy szakembert a problémánkkal. Orvoshoz járni senki sem szeret, ám még is csak egy könnyebb megoldás lehet, mint ha egyszer csak a parókákat kéne néznünk magunknak az esztétikus megjelenés érdekében. A szakember, akihez ilyen esetekben fordulni érdemes, a trichológus, vagyis a hajgyógyász. Első körben a kiváltó okot, vagy okokat fogja feltérképezni a pácienseknél, majd az eredmények tükrében határozza meg a kezelést, vagy esetleg irányítja el a más orvoshoz.