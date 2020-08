Igaz, hogy még messze van a strandszezon, de már érdemes előre gondolkodni, és lassacskán elkezdeni széppé, és egészségessé “varázsolni” lábujjainkon a körmeinket. Azoknak, akinek egészségügyileg megfelelőek a körmei, elég lehet a papucsos időszakot megelőzően felkeresni egy jó pedikűröst, ám akik körömgombával küzdenek, azoknak nem árt már most hatékonyan elkezdik kezelni a problémát. Sajnálatos módon a körömnek az egyik leggyakoribb betegsége a gombás fertőzés. Ez nem csak egészségügyileg nehezíti meg a tulajdonosa életét, de esztétikailag is látható jelei vannak: a köröm elsárgul, megvastagodik, és abban az esetben, ha valaki nem foglalkozik ezzel a kellemetlenséggel, a bőrre is átterjedhet. Végső esetben pedig akár még a köröm elvesztése is lehet a következménye egy egyszerű gombás fertőzésnek.

Tehetünk valamit ellene házilag is, vagy csak a gyógyszertárban kapható készítmények kínálhatnak hatásos megoldást? Akinek volt már ilyen jellegű gombás megbetegedése, az tudja, hogy kimondottan sokáig tart, mire az ember kigyógyul belőle. Tény és való, hogy a különböző ecsetelők és kenőcsök lehetnek a legcélravezetőbbek ennél a nyavalyánál, ám létezik pár otthoni praktika amit érdemes lehet kipróbálni.

Tehetünk valamit ellene házilag is, vagy csak a gyógyszertárban kapható készítmények kínálhatnak hatásos megoldást? Akinek volt már ilyen jellegű gombás megbetegedése, az tudja, hogy kimondottan sokáig tart, mire az ember kigyógyul belőle. Tény és való, hogy a különböző ecsetelők és kenőcsök lehetnek a legcélravezetőbbek ennél a nyavalyánál, ám létezik pár otthoni praktika, amit érdemes lehet kipróbálni.

Oregánó: Sokan nem is gondolnák, hogy az oregánó illóolajok kimondottan antibakteriális hatásúak, így a gombás fertőrésre is jótékony hatással lehetnek.

Fokhagyma: A fokhagymának sok pozitív előnyéről lehet hallani, talán a gombaölő hatása kevésbé ismert. A fokhagymaolaj ecettel vegyítve nagyon célravezető lehet a köröm ezen betegedése ellen.

Almaecet: Magas savassága miatt nem csak a gombát tudja eltüntetni, de a továbbterjedését is meg tudjuk vele gátolni. Vízzel vegyítve érdemes a lábat hosszabb ideig áztatni benne, melyet rendszeresen meg kell ismételni.

Citrus illóolajok: Szintén nagyon hatásosak lehetnek a körömgomba továbbterjedésének a megakadályozásában, és gyógyításában egyaránt.

A fentebb leírt, házilag is megoldható gyógymódok mindenképp megérnek egy próbát. Előrehaladott körömgomba esetében azonban már érdemes háziorvosunkat, vagy gyógyszerészünket megkérni, hogy ajánljon valamilyen erősebb készítményt. Még nem késő, hogy lábujjaink dekoratívak és egészségesek legyenek az idei nyárra, de mindenképpen minél előbb el kell kezdeni a kezelést. Miért szükséges hosszabb idő ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a makacs fertőzéstől? Azért, mert a száz százalékos gyógyulás érdekében meg kell várni, míg a beteg köröm teljesen lenő. Ez pedig hosszú hónapokba is beletelhet. Ne szégyelljen segítséget kérni körömgomba esetében, hiszen ez egy sokakat érintő betegség. Minél előbb elkezdi kezelni körmeit, annál hamarabb viselhet újra magabiztosan papucsot, vagy szandált anélkül, hogy aggódnia kéne a fürkésző tekintetektől!