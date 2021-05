A nemi betegségek (STD-k) minden bizonnyal egykorúak az emberiséggel. Szerencsénkre azonban az utóbbi évezredekben a gyógyításuk egyre inkább lehetséges. A következő cikkben arra térünk ki, hogy milyen tünetekből következtethetünk arra, hogy nemi betegségünk lehet. Ez a cikk nem helyettesíti a szakemberek véleményét: gyanú esetén, forduljunk kezelőorvoshoz, gyógyszerészhez. Kényes téma, de jobb, ha ezekről időben tud.

Milyen betegségek léteznek, hogyan lehet elkapni őket?

Több mint harminc kórokozó tartozik az STD-k csoportjába, és ezek általában a fertőzöttek nemi váladékával terjednek.

Tehát nagyon „sokszínű” betegségeket kaphatunk el ilyen módon, de más módon is terjedhetnek ugyanezek a betegségek: egyes esetekben átvitt vér útján (transzfúzió, intravénás kábítószer-fogyasztás), és anyáról magzatra, esetleg anyatejjel is terjedhetnek ezek.

A vér útján is terjed a HIV, a szifilisz, a Hepatitis B és a Hepatitis C is.

Míg a magzaton belül megfertőzhetik a fertőzött anyák a csecsemőjüket HIV-vel, szifilisszel, CMV-vel, genitalis herpesszel, Hepatitis B-vel és C-vel is.

Az első tünetek nem egyenlők a fertőzés kezdetével

A különböző nemi betegségek lappangási ideje nagyon különböző, így akkor is lehet valaki fertőzött, sőt, fertőzhet is, amikor semmilyen tünete sincs. Ez az egyik oka, hogy igen nehéz megállítani egyes nemi betegségeket.

Hogyan kell készülni egy STD vizsgálatra?

Semmiképp ne szedjünk antibiotikumokat (más betegségre sem), ne pisiljünk legalább 2 órával a tesztelés előtt, célszerű együtt jelentkezni a szexuális partnerrel, nem szabad elkezdeni / folytatni az önkezelést (természetgyógyászati terápiák, krémek, kúpok, kenőcsök, stb.), a kezelés és a következő vizsgálat között hagyjunk legalább 14 napnyi időt.

Hogyan kell megvizsgálni az STD gyanús beteget?

Kórelőzmények vizsgálata után fizikai vizsgálatra van szükség: ez elsősorban a nemi tájék szemrevételezése és a nyirokcsomók tapintása megnagyobbodást keresve. Azonban egyes esetekben, mint a szifilisz és a HIV gyanúja során az egész testet (bőrfelületet) végig kell néznie egy szakembernek.

Emellett a laboratóriumok is nagyon nagy szerepet játszanak: speciális mintavételi eljárással a férfi vagy női nemi szervből váladékot kell venni és ezt ki kell elemezni. Egyes esetekben a speciális mintavétel helyett lehetőség van vizelet-vizsgálatra is, inkább férfiaknál.

Máskor a torokból vagy a végbélből kell mintát venni, míg HPV (humán papillomavírus) esetén nyálkahártya és hám kaparékra lesz szükség.

Más szűrővizsgálatokat vérvétellel lehet elvégezni: ilyen a szifilisz, a HIV ellenanyag, a HSV 1-2 antitest, a HBV és a HBC irányú szűrés.

Milyen tüneteket produkálnak az egyes STD-k?

A lista itt közel végtelen, néhányat emelünk ki:

– a szifilisz gyanút erősíthetik fájdalom nélküli, nagyobb sebek ágyék tájon, szájon, a végbélnyílás közelében,

– hüvelyi folyás több különböző nemi betegségre utalhat,

– ahogy a pénisz gyulladásos betegségei is.