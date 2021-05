Ahogy sok tevékenység esetében, egyértelműen meghatározni az elejét és a végét (vegyünk talán egy rendkívül egyszerű esetet: honnan számoljuk egy emberi élet kezdetét és befejezését) nem is olyan könnyű. Míg maga a szürkehályog műtét menete csupán 10-15 percet vesz igénybe, a gyógyulási folyamat természetesen ennél jóval több ideig tart. Sőt, nemcsak a gyógyulás, hanem az előkészület is természetesen hosszabb annál, mint hogy besétálunk egy szemészeti rendelőbe és fél óra múlva egy műtét után kisétálunk. Nézzünk a szürke hályog műtéti beavatkozás fázisait.

Milyen vizsgálatokra lehet számítani a szürke hályog műtét előtt?

Természetesen minden esetben komplex szemészeti vizsgálatra kerül sor. Diagnosztizálják a szürke hályogot és a komplex vizsgálatok során azt is meghatározzák, hogy más szemészeti betegség van-e. Ezentúl az is fontos (ennek anyagi és személyes vonzata is van, erről később), hogy az ideális műlencse meghatározásra kerüljön. Ezt már modern, számítógépes segítséggel tervezik. Ezt a komplex vizsgálatot alkalmassági vizsgálatnak hívják, hiszen itt dől el, hogy az adott szemen kivitelezhető-e műtét egynapos sebészeti keretek között.

Mire van szükség a vizsgálathoz?

Szükség lesz:

– a szemüvegre,

– a korábbi (szemészeti, esetleg belgyógyászati) leletekre,

– műtéti zárójelentésekre az elmúlt évekből,

– belgyógyászati betegségek leleteire az utóbbi évekből,

– TAJ kártyára

Hogyan lehet előkészülni a vizsgálatra?

Ha kontaktlencsét hord, akkor ezt nem szabad a vizsgálatkor viselnie. Sőt, a vizsgálat előtt öt napig ne viselje a lágy lencsét és 2 hétig a keményet.

Az a javaslat, hogy kísérővel érkezzen. A pupillatágításos vizsgálat után néhány (általában 2-3) óráig szokásos utóhatás a homályos látás és a fényérzékenység, így az autóvezetés nem javasolt.

Ez az előzetes vizsgálat általában 1,5 óra hosszáig tart.

Milyen vizsgálatokra lehet számítani?

– Látásélesség: igen, a szokásos 42, 73, 8, 5, 6, méretben kisebbedő számok 5 méterről olvasva.

– Pupillatágítás: kis idő, amíg hat a csepp, majd a szemorvos réslámpával vizsgálja meg a szemet, valamint megismételnek néhány gépi mérést, immár tág pupillával.

– Szemnyomás mérése érintés nélkül.

– Lencsetervezés (biometria): a kiválasztott műlencse megtervezése a szem egyedi paramétereire gépi mérés segítségével,

Ha a szemészeti vizsgálatok során mindent rendben találnak, akkor szükség van további belgyógyászati vizsgálatokra is a műtét előtt: EKG, vérkép (kvalitatív, éhgyomri vércukor, májfunkciók, süllyedés), vizelet.

Mi történik a műtét napján?

Nincs szükség injekcióra vagy altatásra, az érzéstelenítést szemcseppek végzik, a műtét során csupán az erős fényt szokták kellemetlennek nevezni a páciensek. A szürkehályog műtét lényege, hogy az elszürkült szemlencsét ultrahanggal eltávolítják és helyére behelyezik a vizsgálat során megtervezett műlencsét. A beavatkozás általában mindössze 10 perc, varrásra nincs szükség, az apró bemetszés a szaruhártyán magától záródik. A műtét után van még egy gyors ellenőrző vizsgálat, majd egy védőkagylót kap a páciens és hazamehet. A kagylót másnap reggel leveheti, nem kell fenntartani az első kontrollig, ami 2 nap múlva esedékes.