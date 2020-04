Szabadság, nyaralás, pihenés. Mindenki várja már, igaz? Annak ellenére, hogy sokan szeretnek utazni, új helyeket felfedezni, és az otthonuktól távol feltöltődni kicsit, van egy dolog, ami a legtöbb embernek nyűgöt jelent. Ez pedig az üdülést megelőző pakolás. Már alapból az nagy stresszt szokott okozni az emberek többségének, hogy ne hagyjanak itthon semmi fontosat, de amikor az a rész jön, hogy a bőröndjükbe, és táskájukba mindet bepakoljanak úgy, hogy még be is bírják zárni azt, na akkor elég sok helyen lehetne kisípolni az elhangzottakat. Nem kell azonban, hogy ekkora nehézséget okozzon a csomagolás, mi most mutatunk néhány igazán hatékony ötletet, hogy minden rendezetten és kényelmesen elférjen a poggyászunkba.

Az első, és legfontosabb lépés azonban mindig az legyen, hogy ha nem is írsz, de legalább fejben rakj össze egy listát arról, hogy mit is szeretnél elvinni majd magaddal. A legnagyobb fejtörést kétség kívül a ruhák fogják jelenteni, hiszen a csomagunk jelentős részét ezek a darabok teszik majd ki. Tervezzük meg, hogy melyik nap, mit fogunk felvenni, és ne vigyünk felesleges holmikat, amikről már az utazás előtt is sejthetjük, hogy minden bizonnyal elő sem fognak kerülni a táskánkból, de a “talán kell majd az” felkiáltással még is be akarjuk préselni. Tegyük fel magunknak a kérdést: biztos kell magas sarkú, kabát vagy kiskosztüm a kirándulásunkra? Sokkal okosabb lehet, ha egy, maximum két pár valóban kényelmes cipőt rakunk el, melyek nem okoznak majd fájdalmat a lábunknak, de még is passzolnak az összes ruhánkhoz.

A neten már rengeteg jó, és tényleg hatékony hajtogatási tippet találhatunk, akár videók formájában is, így gond nélkül kivitelezhetjük a különböző módszereket. Ráadásul a sokféle hajtogatási technikának hála, akár gyűrődésmenetesen is elcsomagolhatjuk bőröndünkbe a ruhákat, így a vasalót is itthon hagyhatjuk majd. A gyógyszereket, melyre szükségünk lehet, ne ömlesztve, zacskóba vigyük magunkkal, érdemes egy kis műanyag dobozba pakolni őket, így kis helyet is foglalnak majd, és gyorsan megtalálhatjuk szükség esetén, amit keresünk. Célszerű lehet bőrönd rendezőket is használni. Ezeket meg is lehet vásárolni, ám készíteni sem nagy durranás, erre is segítségül lehet hívni az internetet. Kézitáska is legyen a poggyászunk része, melybe az igazán fontos dolgok kerüljenek, úgy mint iratok, pénz, telefon, egészségügyi dolgok, és fényképezőgép. A szennyesnek is kell valamilyen tároló eszköz, így vagy zacskókat, vagy textil zsákokat is rakjunk a bőröndünkbe.

Célszerű egy kis energiát fektetni a hatékony pakolási módszerek elsajátításába, hiszen amit egyszer megtanultunk, azt soha nem vehetik el tőlünk. A későbbiekben már rutinszerűen tudunk majd minden elhelyezni a táskáinkba úgy, hogy ne az idegeskedésről és mérgelődésről szóljon az utazást megelőző néhány nap.