Nem semmi, hogy mennyi elem utal vissza a gengszterek aranykorára ebben a borbély szalonban. Ebbe a szalonba belépve egy időutazás vár minden vendégre. Itt átélhetjük a szesztilalom korszakát. Az 1920-as éveket idézi a szalon teljes feelingje. A barber shopban a székek, a fegyverek, a kapcsolók, de még a klubhangulat is adott ahhoz, hogy minden férfi otthonosan érezze magát. A betérőket minőségi szolgáltatásokkal várják a fodrászatban dolgozók és természetesen már a weboldalon le lehet csapni a szabad időpontokra. A weboldalon keresztül egy online naptárban lehet időpontot foglalni. A nap 24 órájában egy google naptárba jegyezhetjük be a számunkra ideális időpontot. A lefoglalt időpontról mindenki visszajelzést kap emailben, így biztosan nem fogjuk elfelejteni mikor mehetünk borbélyunkhoz.

A szalonban csak profi fodrászok dolgoznak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vendégek elégedetten és megújult frizurával távozzanak. Itt a stílus nagyon sokat számít, hiszen teljesen személyre szabott frizurák készülnek. A. gengszter-borbélyok modern és klasszikus frizurákat is elkészítenek, emellett a szakállvágást is elvégzik. A szalonban teljesen mindegy, hogy melyik borbélyhoz kerülünk, hiszen mindegyikük első osztályú és profi munkát végez, ha a hajunkról vagy a szakállunkról van szó. Nem kell attól tartanunk, hogy rosszul vágják le a hajunkat, vagy az eddig jól megszokott szakállunkat rosszul nyírják meg. A G-cutz barber shop mindig az aktuális divatot követve, a legmodernebb megoldásokkal várja a vendégeket.

A rövid férfi hajvágás talán az egyik legnehezebb, hiszen itt nem szabad tévedni, ami az átmenetet illeti. Itt a legapróbb hiba is feltűnő lehet. Az otthoni önálló hajvágást el lehet felejteni, hiszen ezt képtelenség megoldani. A precízen elkészített frizura nagyon fontos, ha a megjelenésünkről van szó. Rövid hajvágás esetén a nyaknál szükség esetén használják a borotvát és megigazítják a szakállat is. Közepes hosszúságú haj esetében már a legtöbben segítségre szorulnak, hogy vajon melyik fazon az, ami jól állhat. Mindig az arcformát kell alapul venni és ahhoz megválasztani a frizurát. Sokakban felmerül a kérdés, vajon oldalt legyen elválasztva, ha igen melyik oldalon? Esetleg 6 mm-től indítsák el az átmenetet, vagy egyből az egyesből? A borbélyok pontosan tudják, hogy mi állhat jól neked, így neked ezen egyáltalán nem kell gondolkodnod. Hogyan történjen meg a frizura a fésülése? Hátulról előre vagy elölről hátulra? Ez is egy olyan kérdés, ami egyáltalán nem mindegy. A hosszabb frizura is ápolásra szorul, így érdemes felkeresni a borbélyokat. A klasszikus, hosszabb. fazont természetesen ollóval vágják a borbélyok, így itt egy kicsit több időt kell eltölteni a szalonban. A hajvágásnál szintén fontos, hogy az átmenet is szépen igazodjon, de a jó vágás segít a reggeli készülődésben is. Senkinek sem mindegy, hogy a hosszú haját miként tudja kezelni. A G-cutz barber-shopban a fül mögött biztosan nem hagynak hajat és a nyak felöli részen satír technikával vágnak. Profi munkát adnak ki kezükből a borbélyok. Amennyiben a hajvágás mellett a szakállvágást is kérjük segítenek a fiúk a szalonban. A szakáll, a haj és a pajesz is összedolgozásra kerül, így ápolt külsővel távozhatunk a szalonból. A szakáll és a hajfestés kérhető és biztosak lehetünk abban, hogy a festék színének megválasztását érdemes a profikra bízni. Itt nem kerülhet festék a bőrünkre és profin lesz levágva a szakállunk is. Egy jól levágott szakáll nagyon karakteressé teszi az arcot, ezzel nem érdemes otthon kísérletezni.