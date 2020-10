Mindig is érdekelt, hogyan hozhatod ki szemöldöködből a maximumot? A tökéletes ív kialakítása sokak számára okoz problémát. Azt is nehezen döntik el a legtöbben, hogy mennyire természetes megoldás számít még divatosnak, és honnantól érdemes a kozmetikus felkeresésén gondolkodni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a trendek folyamatosan váltják egymást a szemöldök kialakítását illetően is, de az igényes, természetes megoldások soha nem mennek ki a divatból.

A szemöldök egyfajta keretet ad az arcnak, ezért is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk annak állapotára. A megfelelő eszközökkel ápolttá és igényessé varázsolhatod a szemkörnyéki területet. Legyen bármennyire jó is a smink, a rosszul kiszedett szemöldököt aligha lehet korrigálni azzal. Elsőként tehát arra helyezz hangsúlyt, hogy milyen kialakítással rendelkezik szemöldököd. A kozmetikus segítsége és tanácsai kitűnő szolgálatot tehetnek korosztálytól függetlenül.

Ha ezzel megvagy, akkor egy minőségi szemöldökceruzára lesz szükséged. Ezt arra is felhasználhatod, hogy bejelöld a megfelelő ívet. Az orrodhoz helyezett ceruzát függőlegesen fordítva kijelölheted, hogy hol kezdődjön, és hol végződjön a szemöldök. Az ebből az ívből kilógó szálakat egy egyszerű szemölcsök csipesszel gond nélkül kihúzhatod. Akár egy ollóra is szükséged lehet, ha túl hosszúak a szálak. A Szépségcenter szerint a szemöldök formázás alapjaiban a megfelelő szemöldökceruza kiválasztása is fontos szerepet játszik.

A szemöldökceruza használatát nem csak a tapasztalat, hanem bizony a jó minőségű alapanyag is előmozdíthatja. A ceruzával megrajzolhatod az ívet, a megfelelő ecsettel pedig korrigálhatod a vonalat, lágyíthatsz azon. S hogy milyen szín mellett érdemes döntened? Ezen az ízléses összkép múlhat, tehát fontos, hogy mindig a hajadhoz igazítsd a szemöldökceruza színének megválasztását.

Érdemes tudnod, hogy a szemöldökceruzák abban különböznek a szemceruzáktól, hogy puhább anyagból állnak. Ennek nem más a célja, mint az, hogy a szálakat is a megfelelő irányba sikerüljön fésülni. A vízálló típusok garantáltan a helyükön maradnak, ezeket nagyobb biztonsággal viselheted, mint a hagyományos szemöldökceruzák használatával. A szőrszálak növekedési irányának követésével biztos lehetsz abban, hogy nem kelt majd „mű-hatást” a végeredmény. Az aktuális trendek a természetesség irányába mozdulnak, ezt hasznos lehet szem előtt tartani sminkelés során.