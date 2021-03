Ha sorra vennénk azokat a férfiakat, akik a mozivásznon megragadják a nők figyelmét, akkor a stílusos öltözködés biztosan jellemzőik között szerepelnének. A vonzerő rendszerint valami megmagyarázhatatlan plusz, de kár lenne azt állítani, hogy a megjelenés ebben nem játszik szerepet. Nem elég azonban csak felkapni egy zakót, és az olasz elegancia jegyében valamilyen sportos cipővel társítani azt. Minden ruhadarabnak megvan a maga helye és az ideje, s persze az sem mindegy, mennyi intelligencia társul mindezekhez.

Ahogyan a nők ruhatárából nem hiányozhat az a bizonyos kis fekete, úgy a férfiaknál is alapnak számít a megfelel öltöny és néhány menő nyakkendő. Az elegáns öltözködésnek is megvannak az alapszabályai. A formális öltözködés során a zakó alá vett fehér ing és a fekete csokornyakkendő remek választásnak bizonyul. Az elegáns megjelenés félformális változata egyfajta „arany középút”. Ekkor már egy kissé több tér jut a személyiségnek. A nyakkendőt akár el is hagyhatod, de ha mégis felveszed, akkor a kirívó minták még mindig kerülendőek.

Az úgynevezett business casual esetében sem elhanyagolható a megfelelő méretű darabok megtalálása. A túl bő és a túl szűk egyaránt kerülendő. Nadrágként a munkahelyre általában minden további nélkül választhatsz farmert, de a szaggatott darabokat inkább hagyd meg szabadidős elfoglaltságaidhoz. A sneakerek kiválóan mennek ehhez a stílushoz, de a kötött pulóver is remek választás lehet a hidegebb időszakban.

A smart casual egyet még lazít a gyeplőn, és egyaránt megfelelő lehet munkahelyre és a hétköznapi elfoglaltságokhoz is. Tökéletes recept nincsen erre vonatkozóan, de az elegáns vonaltól még mindig nem szabadulhatunk teljesen. Egy sportzakó kitűnő döntés, de a nyakkendő már nem passzol ehhez a fajta lazasághoz. A zakó alá az ing helyett már pólót vehetsz, a galléros-gombos verzióval pedig tuti nem lőhetsz mellé. Ha pedig abszolút lazára vennéd a figurát, akkor elő a kapucnis pulcsival, a farmerdzsekivel és lazulj le a formális öltözködés szabta határok elhagyásával.