A családi ház felújítása minden részletre kiterjedő feladat. A gyakran hozzáértést megkövetelő teendőkkel nem érdemes házilag bajlódni. Ellenben a megfelelő, generálkivitelezéssel foglalkozó cég közreműködésével minden szakfeladatot egyszerre el lehet végeztetni. Milyen áron lehetséges ez? Fontos tudni, hogy a területen tevékenykedő cégek egyedi árajánlat alapján dolgoznak, tehát minden esetben az elvégezni kívántak alapján történik a korrekt, tételes árajánlat megadása. Szinte minden családi ház felújítás ezzel indul.

A helyszíni felmérés és a kalkulálás mellett a kiszámítható határidő megadása sem elhanyagolható, hiszen korántsem mindegy, hogy mikorra végeznek a teendőkkel. A rejtett költségeket és a hirtelen növekvő árakat senki nem kedveli, ezért a megbízhatóság nélkülözhetetlen a területen. A számlaképesség és az elvégzett munkára vállalt garancia biztosíték arra nézve, hogy valóban profik mellett sikerült letenni a voksot.

Az árak természetesen az alapanyagok és a munkafolyamatok függvényében változnak. Nem mindegy, mekkora alapterületről van szó, konkrétan mely feladatok elvégzése szükséges. A generálkivitelezéssel foglalkozó cégeknél akár burkoláshoz, a nyílászárók cseréjéhez, vagy az épületgépészeti kialakításhoz is megtalálhatók a szakemberek. Nemcsak teljes házépítés vagy felújítás kapcsán állnak tehát rendelkezésre, hanem egyes részfeladatok elvégzésében is.

A gyakorlatban leginkább a homlokzati hőszigetelés és a régi típusú ablakok, ajtók lecserélése mellett döntenek a legtöbben. A magas fűtési költségek csökkenthetők ilyen módon, és az épület energetikai szempontból is előnyösebb besorolást kaphat így. Az árajánlatban természetesen az anyagköltség is benne van, annak minőségéről érdemes a szakemberrel egyeztetni. A hőszigetelés sem feltétlenül csak a homlokzatot érintheti, hanem a padlás felől és a pincefödém kapcsán is célszerű elgondolkodni a megfelelő rendszer telepítésén. A hozzáértés és a szakmai tervezés azt a célt szolgálják, hogy ingatlantulajdonosként valóban azt a végeredményt kapja, amire az anyagiakat fordította.

A teljes felújítási munkálatokról folyamatos tájékoztatást kaphat a megrendelő, aki így naprakész ismeretekkel fog rendelkezni a folyamatról, az aktuális feladatokról és az eredményekről. A fenntartható megoldások korát éljük, ezért legyen szó hőszigetelésről, klíma telepítéséről, hőszivattyús rendszerekről, vagy a zöld házak minden előnyéről, a szerteágazó szakértelem és a profi hozzáállás nélkülözhetetlen.